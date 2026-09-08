La marioneta Coralita acompaña a niños con enfermedades raras o con cáncer en una búsqueda del tesoro en la isla de Tambo

Coralita vuelve a hacerse a la mar para insuflar aire puro a los niños que conviven con enfermedades raras o con cáncer. Después de tener que suspender la salida prevista para el día 5 por falta de ayudas, Conchi Estévez, fundadora y presidenta de la Asociación Aire de Mar, ha encontrado una nueva fórmula para continuar acercando el mar a los niños con enfermedades raras. El domingo 13 de septiembre llevará a las familias a la isla de Tambo en una salida gratuita que partirá a las 16.00 horas desde el puerto de Combarro, en Poio. La convocatoria está abierta a todos los niños con enfermedades raras u oncológicas que quieran participar, y podrán hacerlo acompañados de sus padres y hermanos (un máximo de cuatro personas por familia), sin ningún coste.

Estévez, que tiene el síndrome de quilomicronemia familiar (SGF), sabe muy bien lo que significa estar hospitalizada -ha tenido 56 ingresos en 52 años- y convaleciente. El mar siempre fue su gran aliado en los momentos más duros. Ahora quiere ofrecer este mismo refugio a los niños enfermos a través de estas travesías y las visitas a los hospitales de Galicia que realiza acompañada de Coralita, la simpática marioneta con forma de tortuga marina con la que intenta que estos pequeños olviden por unos minutos su enfermedad y vuelvan a sonreír.

El pasado mes de diciembre, Aire de Mar surcó la ría de Vigo con «Barco do Nadal» con un centenar de niños con enfermedades oncológicas o raras y un acompañante. Ahora suma esta nueva travesía, que es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Poio. Durante la presentación del cuento infantil Las aventuras de Coralita, escrito por la propia Estévez, el concello pontevedrés obsequió a los niños con una salida en barco a la isla de Tambo, que realizarán con la naviera Mar de Ons. Para poder participar, solo tendrán que reservar plaza a través de la organización. La responsable de Aire de Mar está especialmente agradecida a este Concello y a su concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, por su implicación en el proyecto. «Gracias a su colaboración, los niños van a pasar una tarde maravillosa, llena de sorpresas a bordo que no vamos a desvelar», anuncia.

El viaje incluye un recorrido por las bateas, durante el que los participantes conocerán esta actividad vinculada al mar y a la tradición de las Rías Baixas. Uno de los momentos centrales de la jornada será la búsqueda de tesoros. Estévez esconderá doce Coralitas en distintos puntos de la isla —«Una por cada uno de los doce meses que llevamos luchando», explica— para que los niños las encuentren junto con sus padres. Para ello, contarán con un mapa del tesoro, que les entregará antes de desembarcar.

La iniciativa tendrá continuidad con una segunda salida que se está preparando desde el puerto de Vigo, previsiblemente alrededor del 20 de septiembre, aunque la fecha todavía no está cerrada. La propuesta contempla un viaje a la isla de San Simón, donde volverán a esconderse doce Coralitas, y se realizará un nuevo recorrido por las bateas. Posteriormente, el grupo se dirigirá al mirador de Bouzas Atlántica. Durante el trayecto de regreso hacia el puerto de Vigo, Estévez contará a los niños Las aventuras de Coralita. Una vez en Vigo, la actividad continuará con una visita al Nautilus para conocer su criadero de caballitos de mar, donde los pequeños encontrarán a Ralliño, uno de los personajes de este relato.

El cuento continúa también su periplo para dar a conocer el proyecto y conseguir apoyo. El próximo 28 de septiembre será presentado en Porriño y el 7 de noviembre, coincidiendo con el Día del Niño con Cáncer, en Tomiño. Las aventuras de Coralita tiene un coste de 15 euros y puede adquirirse en la Librería Atlántica de A Guarda, en la Farmacia Sabarís, así como en algunas librerías de Gondomar y en la Frutería Fervenza, que Estévez regenta en ese municipio. «Cada libro vendido supone un pasaje para un niño», recuerda.

El proyecto de Aire de Mar ha traspasado fronteras. La productora y directora de Los Ángeles Yvonne C. Ronceros se ha interesado por la historia de Estévez y prepara un documental sobre su vida y sobre Coralita. «Ella misma ha superado dos cánceres y perdió a su único hijo a causa de esta enfermedad. Su interés por el proyecto surgió después de leer varias entrevistas mías en Internet», explica.