J.A. Bayona vuelve a los supervivientes de los Andes con la serie documental «Más allá de la sociedad», que se verá en Netflix tras estrenarse en el Festival de San Sebastián

«La sociedad de la nieve», la película de J.A. Bayona y que quedó finalista en los Óscar con dos nominaciones recogía la historia del vuelo 571 accidentado en los Andes en 1972. Fue un fenómeno cinematográfico en 2023 tanto en cines como en Netflix. Ahora, su realizador ha preparado el documental «Más allá de la sociedad». En él cuenta qué pasó con los supervivientes.

En esta ocasión, el género elegido es el documental. Además, se verá en una serie de tres capítulos que tendrá su première en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Para el estreno general ante el público habrá que esperar al 18 de diciembre en Netflix.

La plataforma resalta que la serie «reúne por primera vez los testimonios de los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, de los escritores Piers Paul Read («Viven») y Pablo Vierci (que habló en Club FARO de su obra «La sociedad de la nieve») y de los cineastas que llevaron ambos libros a la gran pantalla.

CONFERENCIA DE PRENSA DE SUPERVIVIENTES DE LOS ANDES. / Diego Abal

Vuelve «El desencanto» de los Panero a San Sebastián

Por otra parte, el Festival de San Sebastián proyectará también «El desencanto», película que hace justo 50 años fue retirada del certamen.

El filme pasó a la historia del cine español por mostrar la desintegración y derrota de la familia del poeta Leopoldo Panero. La película la dirigió Jaime Chávarri y se presenta ahora en una renovada versión a partir del negativo original.

Esta restauración se ha logrado gracias al trabajo de FlixOlé y Video Mercury. Con el fin de preservar y promocionar el patrimonio audiovisual español, ofrecerán al público la película.

La decadencia de la burguesía española en una familia

Desde FlixOlé, resaltan la importancia de esta película en el cine español: se alzó como un icono de la transformación cultural en la España de la Transición y la muestra de la decadencia de parte de su burguesía. La cinta arranca con el levantamiento de una estatua en honor al poeta Leopoldo Panero, de Astorga.

A continuación muestra el drama familiar. Entra en la mansión de los herederos: su viuda (Felicidad Blanc) y sus tres hijos (Juan Luis, el también poeta Leopoldo María y Michi Panero). Cada uno va hablando del patriarca, destapando trapos sucios, demostrando la cicatriz aún abierta que les propició y revelando incluso alguno su inestabilidad psicológica.

FOTOGRAMA DE "EL DESENCANTO". / FlixOlé

La película también muestra una casa vacía ya que los herederos se vieron obligados a ir vendiendo los libros y otros objetos, al ser incapaces de generar ingresos de otra manera. Por la factura visual del filme, por los testimonios y la poética narrativa, el largometraje se ha alzado como un referente cinematográfico en las facultades de periodismo y comunicación audiovisual.

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La retirada del filme del Festival de San Sebastián en 1976 la decidió el productor, Elías Querejeta. Lo decidió como manera de protestar ante la represión policial y del régimen en el País Vasco.