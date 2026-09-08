El filme en gallego y latín «Anoche conquisté Tebas», premiado en Venecia, se proyectará en los Multicines Norte

Los Multicines Norte de Vigo proyectarán una de las películas más originales del año, el largometraje gallego «Anoche conquisté Tebas». Rodado y proyectado en gallego, latín y portugés, consiguió dos Bisato d´Oro a la mejor fotografía y al mejor guion en el Festival de Cine de Venecia del pasado año. Además fue rodado en las termas romanas de Bande, Ourense, y contó con la producción de la gallega Filmika Galaika.

Su director, Gabriel Azorín, informó a FARO que al fin se podrá ver el filme en la ciudad olívica. Será entre los días 11 y 17 de este mes a las 22.00 horas. En estos momentos, se puede ver en distintas salas españolas. Tres, en Galicia: los cines Duplex de Ferrol, los Códex de Lugo y la sala Numax de Santiago.

Fotograma de "Anoche conquisté Tebas". / Dvein Films

La película, con una docena de premios en su haber, arranca con cinco jóvenes amigos que visitan las ruinas del campamento romano en Bande Aquis Querquennis. Allí, comienzan hablando de su lucha contra los rivales, de cómo han matado, con un lenguaje que recuerda a los videojuegos. El filme juega con el eje temporal para mostrarnos que las preocupaciones de chicos de ahora se asemejan mucho a las de los jóvenes de muchos siglos atrás. La amistad, el temor a perder los amigos, el miedo a la muerte, el deseo de vivir en libertad y el disfrute de la vida son algunos de los temas que trata.

Un viaje de Vigo a Bande, clave en su vida

El realizador comentó en su día a FARO conoció «los baños de Bande en enero de 2017. Estaba de visita en Vigo y me llevaron allí a conocerlas En ese momento yo no tenía ningún tipo de cultura termal ni había estado jamás en mi vida en unas termas. No sabía la suerte que estaba teniendo al ser las de Bande las primeras que iba a visitar Es un sitio muy especial, tiene un aura magnética».

Añade también que «a mí me interesaba mucho hablar de mis relaciones de amistad con otros hombres. La intimidad, la conversación, hablar de cosas importantes o mostrarte vulnerable parece que no son para personajes masculinos. A mí me interesaba mucho mostrar ese lado, mostrar a personajes hombres que tienen miedo a perder a su mejor amigo. La ficción me daba a mí la posibilidad de decir cosas en la película que no me atrevería decir a mis amigos. En esta película quería hablar de la amistad masculina y mostrar su lado vulnerable».

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La película es además mágica ya que en un momento comienza a anochecer en la historia. La pantalla queda totalmente oscura ante nuestros ojos que poco a poco, al igual que el foco de la cámara, se van adaptando a la falta de luz para acabar presenciando el diálogo primero entre dos amigos de la época actual para pasar después a dos amigos soldados romanos de 2.000 años atrás. Estos conversan en latín.