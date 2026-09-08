La cuesta de septiembre golpea a las familias monoparentales y numerosas gallegas: «Todo es una locura»

Cinco vasos de leche, cinco tostadas y trescientos «vámonos, que llegamos tarde». Esa es la escena que este miércoles vuelve a casa de Susana Díaz y Pedro Otero, padres de familia numerosa de Ares. La mayor, Aida, ya tiene 25 años y ha terminado los estudios, así que es la única que puede eliminarse de la ecuación de las prisas mañaneras. Los otros cuatro todavía estudian y conseguir que todos estén a tiempo en el coche familiar de siete plazas es casi una cuestión de logística. Ariadna, de 20 años, comienza el segundo curso de un ciclo formativo de Administración; Unai, de 11, estrena 1º de ESO; Artai, de 9, pasa a 5º de Primaria, y Naira, de 6, empieza 1º de Primaria.

Los cinco hijos de Susana celebrando un cumpleaños / CEDIDA

En casa de Mar Couceiro Otero, en A Coruña, la estampa será diferente este miércoles. Tendrá que preparar un único desayuno, el de su hija Claudia, de tres años, que estrena etapa escolar al comenzar 4º de Educación Infantil. Pero las prisas y la organización recaen únicamente sobre ella: Mar y Claudia forman una familia monomarental.

Mar con su hija y su madre / CEDIDA

Son dos realidades diferentes, con redes de apoyo y situaciones vitales distintas, pero con varios puntos en común: la carga mental de buscar una conciliación real que nunca termina de llegar y la presión económica provocada por el encarecimiento generalizado de la vida. Los últimos datos oficiales reflejan que en Galicia existen más de 112.000 hogares monoparentales, uno de cada diez hogares gallegos, según el IGE. Por su parte, la comunidad cerró 2025 con 32.750 títulos de familia numerosa en vigor, de acuerdo con los datos de la Xunta. Para unas y otras, encarar septiembre significa volver a hacer cuentas una y otra vez para conseguir que los gastos cuadren.

Gastos de la vuelta al cole

Según un análisis de precios del comparador Idealo, las familias gallegas gastarán este curso una media de 414 euros por alumno en la vuelta al cole, un 2,65 % más que el año pasado. Galicia se convierte así en la comunidad española donde más se encarece el regreso a las aulas, una subida que pesa especialmente en los hogares con más gastos o menos margen económico.

Susana cuenta con el vale de ayuda para material escolar de la Xunta, aunque calcula que, aun así, tendrá que poner de su bolsillo al menos unos 200 euros por niño. «Esta cantidad no asciende y puedo asumirla porque tengo por sistema adelantarme y aprovechar las rebajas de verano para ir comprando cosas. Por ejemplo, lo hago con el calzado, aunque a veces me sale fatal el plan porque compro un número más y cuando les pruebo los zapatos en septiembre resulta que ya no les sirven», cuenta.

Susana, 2ª por la derecha, con sus hijos / CEDIDA

Otro truco, esta vez infalible, para asumir la cuesta de septiembre es aprovechar lo máximo posible la ropa entre hermanos. También ayuda que otras familias les pasen prendas que a sus hijos ya les quedan pequeñas. «Los sueldos de ambos ahora mismo no dan para nada», asegura, y lamenta que «los descuentos por familia numerosa son realmente irrisorios».

Mar ha desembolsado, de momento, unos 30 euros por la cuota del AMPA y otros 60 en material escolar, y todavía le queda renovar parte de la ropa y el calzado de invierno. «Le sumo, por lo menos, unos 300 euros en el arranque», calcula. A esa cantidad tendrá que añadir cada mes el servicio de madrugadores, el comedor y las actividades extraescolares.

También cuestiona el funcionamiento de ayudas de la Xunta como el Bono Concilia Familia, destinado a sufragar determinados gastos de conciliación, como campamentos o ludotecas. A su juicio, no siempre resulta accesible precisamente para quienes más lo necesitan. «Para empezar, Claudia no entra por edad y, para obtenerlo, primero tienes que tener el dinero», resume. La convocatoria de este año está dirigida a menores nacidos entre 2013 y 2022, por lo que su hija, de tres años, queda fuera. Además, las familias deben adelantar el coste de los servicios y solicitar después el reembolso, con el riesgo de no acceder a la ayuda si se agota el presupuesto.

Claudia, la hija de Mar / CEDIDA

Mar también critica el momento elegido para abrir el plazo de solicitud. «Este año empieza a primera hora de la mañana coincidiendo con el arranque del curso, justo cuando muchas madres y padres están preparando a sus hijos o llevándolos al colegio», señala.

Vacaciones con restricciones

Ir al cine o comer fuera es un lujo para una familia de siete miembros, así que Susana y Pedro reservan este tipo de planes para momentos puntuales. «Este año no pudimos irnos de vacaciones a ningún lado, pero el verano pasado fuimos a Marbella porque allí viven mi cuñado y mi sobrino y nos quedamos con ellos. Además, nos pagaron los billetes de avión», cuenta. Más allá de esos momentos especiales, muchas veces posibles gracias al apoyo de la familia, el presupuesto deja poco margen para el ocio. «En las fiestas de Ares, en agosto, tuvimos que reducir el disfrute porque no podemos permitirnos pagar varias fichas para las atracciones, aperitivos para todos... Y te da pena, pero ahora mismo la vida está imposible», lamenta.

En el caso de Mar, la situación económica tampoco deja demasiado espacio para los lujos: en casa entra un único sueldo para las dos. Este verano, sin embargo, pudo disfrutar de una semana de vacaciones en una residencia de tiempo libre de Panxón gracias a la Xunta y a la Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (FAGAMOS). «Al final, lo que tuve que abonar era muy poco», explica. La experiencia, añade, fue mucho más que unas vacaciones: «Ha sido genial porque he creado lazos con otras familias monoparentales, numerosas y con hijos con discapacidad».

Principales preocupaciones de cara a septiembre

Para Mar, la mayor incertidumbre económica está en las actividades extraescolares, a las que tendrá que recurrir para poder conciliar. Susana, por su parte, señala el gasto añadido que supondrá que Naira empiece también fútbol 11 y fútbol sala, como sus hermanos pequeños. A ello se suma el encarecimiento de los gastos básicos, que pesa especialmente en una familia de siete miembros. «La hipoteca nos ha subido, nuestro coche, al ser tan grande, consume mucho y tengo que echar gasoil cada dos por tres, la alimentación se ha encarecido... Todo es una locura», resume.

Problemas para conciliar

Susana trabaja en el servicio de ayuda a domicilio del Concello de Mugardos. Actualmente, se encuentra de baja y, cuando se reincorpore, volverá a un empleo en el que asegura llevar años peleando por conciliar. «Hubo un tiempo en el que logré un horario de 08.30 a 15.00, pero, a raíz de las protestas de otros compañeros, me quitaron la conciliación. Últimamente, trabajaba por la mañana y por la noche todavía tenía que hacer una hora, con todo el descontrol que eso supone para una familia con cinco hijos», explica.

Mar, por su parte, es administrativa y asegura que los problemas para conciliar comenzaron poco después del nacimiento de su hija. «Me dieron a entender repetidas veces que me fuese», sostiene. Actualmente, también se encuentra de baja y mantiene un litigio laboral relacionado con su puesto de trabajo. «Soy una mujer luchadora, vengo de una familia de matriarcas y pienso batallar por mis derechos», afirma.

Las dos coinciden en que resulta difícil comprender que se hable de fomentar la natalidad mientras, a su juicio, familias como las suyas siguen encontrando importantes obstáculos para conciliar. Ambas sienten que sus respectivos modelos familiares «están discriminados socialmente».

En el día a día, cualquier imprevisto puede hacer tambalear el complejo engranaje que han construido para compaginar trabajo y cuidados. Una enfermedad de los hijos, por ejemplo, obliga a reorganizar horarios y buscar apoyos de un momento para otro. Mar cuenta con su madre como principal red de apoyo, aunque esa ayuda funciona en las dos direcciones. «Tengo la suerte de contar con mi madre, que siempre está con nosotras, pero a la vez yo también tengo que ayudarla a ella. Tengo 50 años y formo parte de la llamada generación sándwich, por lo que solo ruego no enfermar nunca porque, literalmente, sería inasumible», relata.

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A pesar de las dificultades, ambas reivindican y disfrutan de las familias que han construido. Susana sonríe al hablar de los momentos inolvidables que le brindan sus hijos. Mar, que recurrió a sus óvulos congelados y tuvo a la pequeña Claudia a los 46 años, tiene igualmente claras sus prioridades: su hija y su madre.

Fuente: El Correo Gallego