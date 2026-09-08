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El Consejo de Informativos de TVE se rebela y lanza un comunicado por la entrevista de Pedro Sánchez en 'Mañaneros' con Cintora y Palomera: "De una gravedad extrema"

El órgano rechaza que un programa realizado con una productora externa asuma la primera conversación televisiva con el presidente tras la crisis de Ceuta

Jesús Cintora, Pedro Sánchez y Esther Palomera

Jesús Cintora, Pedro Sánchez y Esther Palomera / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

La primera entrevista televisiva de Pedro Sánchez tras la crisis migratoria de Ceuta ha abierto una nueva brecha dentro de RTVE. El presidente del Gobierno acudirá este miércoles 9 de septiembre, a las 11:00 horas, a 'Mañaneros 360', donde responderá en directo a las preguntas de Jesús Cintora y Esther Palomera desde los estudios de Prado del Rey.

La elección ha provocado el rechazo del Consejo de Informativos de TVE porque el matinal se produce junto a La Cometa TV. "Queremos manifestar nuestro rechazo a que esta entrevista política se realice por una productora externa, aún más en un momento tan complejo como el actual. Es un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema", sostiene el órgano.

El Consejo recuerda que Sánchez también escogió La 1 para una entrevista durante la anterior temporada, aunque entonces acudió al 'Telediario 2' con Pepa Bueno, un espacio elaborado íntegramente por los Servicios Informativos. "Este tipo de entrevistas deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho", reivindica.

El Consejo apela al Mandato Marco

El órgano asegura desconocer quién decidió ubicar la conversación en 'Mañaneros 360' y reclama tanto al Gobierno como a la dirección de RTVE que reconsideren su elección. Como argumento, cita el artículo 35.2 del Mandato Marco, que establece que la producción informativa e institucional debe ser completamente interna, y reitera además su desacuerdo con la línea editorial del programa.

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La protesta prolonga el enfrentamiento mantenido durante los últimos meses por la externalización de contenidos informativos en espacios como 'Mañaneros 360', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano'. El Consejo ya publicó un informe de 144 páginas en el que acusaba a los dos primeros formatos de mostrar sesgo en sus opiniones y en la exposición de la actualidad, unas conclusiones rechazadas posteriormente por la dirección de la Corporación.

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Fuente: El Periódico

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