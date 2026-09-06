"Rita Barberá es el principio y fin de una etapa. Cometió un error: volver a presentarse en las elecciones"

El próximo 23 de noviembre se cumplirán diez años del fallecimiento de la alcaldesa de València desde 1991 a 2015, Rita Barberá. Una efeméride que coincide con el final de la instrucción del caso Azud, que afecta a familiares directos de Barberá y a Alfonso Grau, el exvicealcalde del Ayuntamiento de València y mano derecha de la conocida como "la alcaldesa de España".

Una alcaldesa de cinco mayorías absolutas, que perdió en 2015, cuando las causas de corrupción comenzaron a afectar al Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Y a la que el programa Salvados de la Sexta dedica hoy un doble programa en el que repasa el auge y la caída de la que llegó a ser conocida como "la alcaldesa de España".

"Alcaldesa de València con cinco mayorías absolutas, autoridad indiscutible en la derecha y salvadora de Mariano Rajoy cuando peligraba su liderazgo. Rita Barberá personificó como pocas mujeres en España el poder político. Y representa también como pocos la época descarada del pelotazo y el despilfarro. Nos dejó imágenes para la historia. Y su final ilustra la cara más amarga de la política. Falleció en una habitación de hotel, alejada del partido que ayudó a fundar", ha relatado el periodista Fernando González "Gonzo", en la introducción de los dos capítulos emitidos por la Sexta para recordar a Rita Barberá de la mano de amigos, compañeros de partidos, rivales políticos y periodistas valencianos.

Entre los testimonios que han recordado la figura de Rita Barberá está la del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que inició su carrera como asesor y después como concejal de Tráfico en el Ayuntamiento de València junto a Barberá. El exministro y amigo personal, como Camps, José Manuel García Margallo. Dos de los rivales políticos de Barberá: Ana Botella, exdelegada del Gobierno y concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València, y Joan Ribó, alcalde de València de 2015 a 2023 por Compromís. Y los periodistas Maria Consuelo Reyna, exdirectora de Las Provincias y Lucas Marco, redactor de eldiario.es.

"Rita Barberá es el principio y fin de una etapa", ha asegurado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Un final en el que la periodista Maria Consuelo Reyna considera que Barberá "cometió un error: volver a presentarse en las elecciones. Su final nos muestra la cara más amarga de la política y con una falta total de humanidad".

En el primer capítulo del Salvados, titulado como "La alcaldesa" Camps, Reyna y Margallo han recordado los inicios de Barberá, periodista como su padre, José Barberá Armelles, que fue director de El Correo Gallego, Jornada y Levante, cuando pertenecían a la Cadena de Prensa del Movimiento, y la Hoja del Lunes de València, además de presidir la Asociación de la Prensa de Valencia durante treinta años. De hecho, Rita barberá estudió periodismo y económicas, aunque "su padre le inculcó la política" y "un grupo de amigos la animan". "Rita era más de derechas que yo, que entonces estaba en la UCD", ha explicado Mayrén Beneyto, amiga y exconcejala de Cultura con Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Barberá se inicia en la política en las Corts Valencianes y llegó a ser candidata del Partido Popular a la Generalitat. "Mariano Rajoy le pide en los años 90 que abandone la carrera por la Generalitat y se dedique al Ayuntamiento de València. Y ella disciplinada aceptó lo que le pedía el partido", ha explicado Camps.

Finalmente, la candidatura de Barberá obtuvo 9 concejales frente a los 8 de la Unión Valenciana de Vicente González-Lizondo, lo que convirtió a Barberá en la alcaldesa de València, "tradicionalmente de izquierdas y republicana", admite García Margalló y "a partir de ahí empieza una época de grandes éxitos políticos: Eduardo Zaplana llegó en 1995 a la Generalitat y José María Aznar en 1996 a la presidencia del Gobierno central".

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En el capítulo, Joan Ribó ha recordado la denuncia de Compromís de la veintena de años que el coche de Rita Barberá permenació en el Ayuntamiento de València. Y el trato de Barberá a la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), con las que nunca se reunió, como ha recordado la expresidenta de la Avm3j, Beatriz Garrote. O el pulso que mantuvo durante años con los vecinos del Cabanyal a cuentas de la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.