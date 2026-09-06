El mosquito tigre se extiende en el área de Vigo: cómo evitar y paliar su persistente picadura

Un hombre acude a una farmacia de Redondela en busca de alivio para el intenso picor que lleva varios días atormentándole. La famacéutica le dice que lo que padece no es nada raro. «Está pegando muy fuerte en Vigo este verano», le dice la sanitaria, mientras pone sobre el mostrador una pomada con hidrocortisona. El indeseable hit del verano en la ciudad olívica y su área al que alude es el mosquito tigre, que tres años después de su irrupción en esta zona de las Rías Baixas ha dejado de ser una presencia excepcional. Su picadura es más dolorosa que la del mosquito común, produce inflamaciones más agresivas y el picor persiste durante más tiempo –hasta una semana–, debido a una mayor descarga de histamina, lo que puede llevar a las personas alérgicas a urgencias.

El mosquito tigre (Aedes albopictus) fue detectado por primera vez en Galicia en 2023, en el municipio de Moaña, a través de la aplicación de participación ciudadana Mosquito Alert. Entomólogos pertenecientes a la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec) confirmaron esta presencia, que se ha extendido a una docena de concellos de la provincia de Pontevedra: además de Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Mos, Bueu, Tui, Ponteareas, Poio y Salvaterra de Miño. Es una especie invasora que se vigila no ya por sus molestas picaduras, sino porque es un potencial transmisor de virus de enfermedades como el dengue, el Zika o el chikungunya, aunque el riesgo de contraer esas dolencias en Galicia es muy bajo, según la Consellería de Sanidade. Este departamento de la Xunta advirtió en años anteriores que, debido a la climatología, en el mes de septiembre se espera una mayor proliferación del mosquito tigre que en julio y agosto, meses más secos.

El veterano farmacéutivo vigués Clemente García Estévez, que regenta una oficina de farmacia en la céntrica calle Pizarro de Vigo, estima que las picaduras de mosquito tigre han ido aumentando "en los últimos dos años, pero este año mucho más. Son unas picaduras que se han hecho más frecuentes, y sobre todo, más intensas. Duran varios días y llegan a inflamarse por el rascado", explica.

Las diferencias con las picaduras del mosquito de toda la vida (Culex pipiens) son muy acusadas. La del mosquito común apenas duele, debido a un anestésico en la saliva del insecto, mientras que la del mosquito tigre se nota casi al momento. El mosquito tigre produce un habón duro y caliente, y el picor puede prolongarse de 5 a 7 días, mientras que el prurito producido por el mosquito común remite o desaparece en un periodo de 1 a 3 días.

"No es que piquen, muerden. Y son pequeños, no los ves. Pican incluso encima de la ropa", advierte el farmacéutico. Mientras que los mosquitos comunes --las mosquitas, se podría decir, ya que solo pican las hembras-- suelen atacar de noche y advertirnos con el zumbido de su vuelo cuando se acercan a los oídos, los mosquitos tigre resultan casi indetectables: son diurnos y más pequeños, tienen un aleteo silencioso y un vuelo cercano al suelo, lo que convierte a nuestros tobillos y pantorrillas en sus objetivos más frecuentes.

"Hay gente que va a urgencias, y después de las lluvias de este año están yendo más", señala Clemente García, en alusión a las reacciones alérgicas. Esto se debe a que el mosquito tigre realiza una liberación de histamina más intensa en la piel, lo que genera un bulto enrojecido y caliente que puede picar intensamente hasta una semana. Además, el mosquito tigre puede atravesar capas finas de ropa para sacarnos la sangre.

Como todos los profesionales sanitarios, Clemente García Estévez recuerda que "hay que evitar rascarse", un consejo difícil de llevar a la práctica por la intensidad del picor. ¿Qué se puede hacer entonces para aliviarlo? Hay quien se aplica hielo para reducir la hinchazón, y en las farmacias podemos encontrar pomadas o cremas con corticoides suaves que evitan la inflamación, la pequeña infección y reducen el picor, y que no precisan receta médica. Algunas de estas pomadas añaden a la hidrortisona un anestésico local para aumentar la sensación de alivio.

Clemente García menciona también los llamados lápices de ozono: "Con el rascado, las picaduras se infectan, y los lápices de ozono son muy buenos. Evitan la infección, los habones no se siguen inflamando y desaparecen. Yo llevo uno en el bolsillo y me lo aplico varias veces al día".

En cuanto a la prevención, la Consellería de Sanidade señala que la forma más eficaz de evitar la proliferación del mosquito tigre es impedir la puesta de huevos y el desarrollo de larvas con medidas sencillas, como eliminar los puntos de agua estancada en bebederos para animales y mascotas, recipientes debajo de macetas, jardineras o botes. Esto se puede lograr vaciándolos o cambiando el agua cada 4 o 5 días.

En cualquier caso, el aumento de las temperaturas, debido al cambio climático, parece condenarnos a convivir con el mosquito tigre, que ha pasado en tres años de ser una presencia esporádica a un vecino muy pesado. Bien lo conocen en otras zonas de España más cálidas: en Barcelona, por ejemplo, apareció hace casi un cuarto de siglo.