Invitados de septiembre en el Club FARO
Minerva Piquero, Isabel San Sebastián, Christian Gálvez, Jesús Gallego, Valentín Carrera, Mónica Kurtis, David Aleman, Emilio C. García, Arantza Portabales y Casilda Sánchez Varela abren la nueva temporada
R. L.
El Club FARO inicia este lunes, 7 de septiembre, su nueva temporada. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe 54, Vigo), salvo la de Emilio C. García Fernández, el viernes 25, que será en la Galería A3 del mismo museo. Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
La periodista Minerva Piquero hablará de «Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirse poderosa». «Durante siglos nos hicieron creer que era una caída. Una pérdida. Que nos hacíamos viejas. La verdad es la contraria», sostiene.
«Las Navas de Tolosa: Épica y emoción en la Reconquista» es el título de la charla-coloquio de la periodista Isabel San Sebastián, que recrea en su última novela uno de los episodios más decisivos de la historia medieval peninsular.
Christian Gálvez ofrecerá «Tres miradas ante la Pasión: Traición, amor de madre y fe ciega». El presentador y escritor reescribe la Pasión de Cristo desde el punto de vista de dos figuras fundamentales: Judas, el amigo que le vendió, y María, su madre.
El periodista de la Cadena SER Jesús Gallego disertará sobre los «Náufragos del cielo. La tragedia del vuelo de Avianca 011». Su última novela reconstruye la tragedia del vuelo que el 27 de noviembre de 1983 se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas.
El escritor y periodista Valentín Carrera disertará sobre «El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado». Relatará el viaje iniciático del misionero benedictino gallego desde Roma hasta Australia Occidental, donde en 1846 fundó una misión que perdura hasta nuestros días.
La neuróloga Mónica Kurtis propondrá una «Arquitectura de la resiliencia: Construir tu cerebro para afrontar la adversidad». Explicará cómo funcionan las principales redes cerebrales implicadas en la adversidad y cómo condicionan nuestra manera de afrontar las dificultades.
«El crimen de Maje. La historia detrás del caso de ‘La viuda negra de Patraix’», una mujer que utilizó a uno de sus amantes para asesinar a su marido, centrará la charla-coloquio del presentador y escritor David Aleman, conductor del programa de televisión «Código 10».
«Vigo: ciudad cinematográfica por excelencia (1896-1939)» es el título de la conferencia-proyección-coloquio de Emilio C. García Fernández, catedrático de Historia del cine. Ofrecerá una panorámica de los inicios del séptimo arte en la ciudad olívica.
La escritora Arantza Portabales hablará de «Asasinato no muíño do cura: Unha intriga brutal na Galicia profunda». Una novela negra de gran éxito sobre un crimen enterrado en silencio, ambientada en el pueblo ficticio de Loeiro.
Por último, Casilda Sánchez Varela, socióloga; periodista y escritora, hablará de «A veces nadie. ¿Cómo se aprende a habitar la soledad?». A partir de su experiencia personal, la hija del inolvidable guitarrista Paco de Lucía realiza una reflexión sobre las distintas formas de estar solo y sobre la posibilidad de transformar la ausencia en una casa habitable.
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