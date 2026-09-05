En 'Malas Lenguas Noche'
Jesús Cintora se revuelve contra Feijóo y Ayuso por seguir señalando a TVE tras las agresiones a reporteros: "Que nos dejen en paz"
El presentador de 'Malas Lenguas Noche' ha cuestionado las palabras de los líderes del PP en Getafe
Kevin Rodríguez
La escalada de agresiones a profesionales de TVE alcanzó su punto álgido el pasado miércoles 2 de septiembre durante las manifestaciones que se convocaron en apoyo a Ceuta y que acabaron - algunas de ellas - reventadas por grupos ultras para cargar contra el Gobierno. En este contexto, Jesús Cintora ha alzado la voz esta noche en 'Malas Lenguas Noche' contra el PP por seguir señalando a la cadena pública.
Para el presentador, las palabras de Feijóo y Ayuso hoy en Getafe hablando de TVE como "televisión del régimen" es una absoluta "irresponsabilidad" en medio de las agresiones que sufrieron los periodistas de la casa. Por su parte, hubo colaboradores en la mesa que responsabilizarse a los políticos conservadores de la situación que están viviendo los periodistas de la cadena pública.
"Yo no diré que Feijóo avala, lo que sí diré es que responsablemente contribuye a un clima en el que se señala a Televisión Española", ha comentado Cintora. "Y lo hace él". Sobre las palabras que ha tenido Ayuso sobre la cadena pública, el presentador también ha opinado: "Igual lo de la televisión del régimen lo dice por Telemadrid".
Y en este punto, recuerda la polémica en el programa de Antonio Naranjo por dar voz a un exmilitar que llamaba a desobedecer al Gobierno: "Donde por ejemplo ahí participa gente que incluso habla de levantamientos y ese tipo de cosas. Golpistas y demás", explicó. "Y de derramar sangre", añadió Sarah Santaolalla.
"¿Era hoy el día para señalar a Televisión Española?", ha preguntado el presentador a sus colaboradores. "Si quieren que no condonen, allá ellos, pero que nos dejen en paz", ha finalizado pidiendo Cintora.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Un lance inaudito: el oceanográfico vigués «Miguel Oliver» pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Proyectan una treintena de pisos junto a la playa de Santa Marta en Baiona
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas