Eugénio Outeiro, participante no Festival de Poesía do Condado, en Salvaterra: «Quixen facer un réquiem poético polos mortos sen misa da Guerra Civil»
Ademais do gañador do Premio de Poesía Johán Carballeira, tamén recitarán Masha Álvarez, Iria Pinheiro, Oriana Méndez, Antón Blanco, Noelia Gómez, Fátima Domínguez, Samuel L. París e Pablo Otero, entre outros
Na música, este sábado, Mondra, Xisco Feijóo, Brassica Rapa
«Dá-nos descanso/ navegamos/ no fundo das correntes/ cumha pedra ao pescoço/ dá-nos descanso/ somos presentes/ estamos/ ainda aqui». Estes versos son algúns dos que inauguran o poemario «Réquiem», do arousán Eugénio Outeiro, obra que gañou o último Premio de Poesía Johán Carballeira. Sinala que, na obra, «quería tratar a represión franquista. Quixen facer un réquiem poético polos mortos que non tiveron a súa misa». O voz do autor resoará este sábado con poemas inéditos e antifascistas no Festival de Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. Tamén escoitaremos a Masha Álvarez («Dakota»), Iria Pinheiro («Uralita»), Oriana Méndez, Lorena Souto, Antón Blanco, Samuel L. París ou Pablo Otero, entre outras. Na música, contaremos con Mondra, Xisco Feijóo, Brassica Rapa...
Sinala Eugénio Outeiro que «os ritos funerarios non son tanto para os ortos como para os vivos. É o que permite ás persoas vivas facer proceso de luto».
As partes da misa do adeus
Alén da temática, que se lle ocorreu a raíz da obra «Requiem» de Anna Akhmatova, Outeiro decidiu estruturar o poemario seguindo as partes da misa do Réquiem interpretándoas ao gusto do autor.
Así, como apertura, atopamos Introitus (a introdución do tema) para seguir con Kyrie, Sequentia, Homilias (a isa) e outras. Nelas, imos coñecendo o que lle aconteceu a 11 represaliados en Arousa tralo golpe de estado do 1936.
Un deles foi un rapaz de 17 anos chamado Esteban Picón Conde, cuxo corpo nunca apareceu tras ser tirado ao mar cunha pedra ao pescozo.
Unha peculiaridade do poemario é que se ofrece a dúas voces: nun lado, versos da voz poética; na dereita, en cursiva, as voces dos asasinados.
O Festival, un verdadeiro luxo
Para Eugénio, participar no Festival de Poesía do Condado é un «verdadeiro luxo». Tamén o é para Masha Álvarez, quen con «Dakota» gañara o Victoriano Taibo do 2023. Nese libro recupera os recordos da súa estadía nos Estados Unidos. «Empecei a notar que as cousas que vivira caían no esquecemento» e decidiu plasmalo nun poemario no que lemos: «UNHA VEZ ESCRIBÍN que sabía ben que a cor do frío/ se chamaba Nebraska/ 90 mph de fotograma na memoria, e a memoria no barullo/ e pensei que precisaba aquela Nebraska naquel lugar/ e tamén a neve para poder resucitar».
Nesa obra, non só fala dele lugar no outro mundo senón tamén de onde procede a súa familia, no choque cultural entre Galicia e EEUU, de como se mesturan as memorias dun «sitio inhóspito» coa memoria familia «que tamén é inhóspita», sinala.
Álvarez recitará ás 19.00 horas por fin en Salvaterra. O pasado ano tamén estaba previsto que o fixera pero non puido por coincidirlle cunha residencia literaria en Irlanda auspiciada por Yolanda Castaño.
Versos preparados alí serán os que recite hoxe no Festival. Ese material inédito vaino publicar nun libro (inspirado nos contos de Joseph Conrad) proximamente con Galaxia. Nel, presentará a peregrinación que realizou coa súa nai de Londres a Canterbury.
Inclúe historias que recolleu en Irlanda na residencia e que teñen que ver co conflito entre Irlanda do Norde e Reino Unido coñecido alí como The troubles.
Outra poeta no Festival hoxe será Iria Pinheiro quen asinou con María Lado «Uralita», onde retratan o lugar de pertenza, unha Galicia herdada das antergas.
«Neste país de cherokeees expulsados do seu terri-/ torio a natureza está tan intervida que nos solpo-/ res sempre hai farois estorbando. Os cables da luz/ hai que incorporalos ao cadro porque están aí», recolle o poemario.
A violencia obstétrica en verso
Mais en Salvaterra compartirá versos de «Anatomía dunha serea», a súa obra teatral, na que tamén colaborou Lado, na que recolle con poesía por veces a violencia obstétrica que sufriu ao ter o seu fillo (intervencións sen explicación e sen solicitar permiso que lle causaron graves secuelas que non foron atendidas pola sanidade púbica).
Iria Pinheiro -que intervirá ás 21.00 horas no bloque de Méndez, Souto ou Outeiro Lojo– asegura que non é unha poeta de verdade senón «unha actriz que escribe». «Para min, é unha sorpresa acudir ao Festival do Condado onde teño ido como público».
A cita, arrancou onte. Hoxe inclúe un mercado artesanal, a proxección do documental sobre o festival (12.00 horas), e recitais poéticos a diferentes horas.
A programación completa na quenda da mañá é a seguinte:
Despois, no medio día e durante a tarde haberá diversas actividades.
Entrada a noitiña e para o resto da escuridade, último batallón de poetas e de músicas.
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