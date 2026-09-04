Los lectores prefieren las historias generadas por la IA por su sencillez, sobre todo si creen que las han escrito una persona

La preferencia por textos claros, ágiles y de lectura sencilla explica, en gran medida, que muchos lectores prefieran las historias generadas por inteligencia artificial (IA) frente a las escritas por personas. Esta es una de las conclusiones de una nueva investigación de la Universidad de Villanova (Pensilvania, Estados Unidos), cuyos resultados corroboran los obtenidos en estudios anteriores que ya indicaban que las personas prefieren los textos generados por IA en diversos formatos, como relato corto, poesía y ensayo.

El estudio de la universidad de Pensilvania, publicado en la revista Judgment and Decision Making, revela también que la mayoría de los lectores apenas es capaz de distinguir si un relato ha sido escrito por una IA o por un autor humano. Sin embargo, otorgan más valor a los textos que atribuyen a una persona que a los que creen que ha generado una IA.

Los investigadores analizaron las respuestas de 1.682 participantes de entre 18 y 81 años con el fin de comprobar si podían identificar la autoría de los relatos —humana o artificial— y evaluar su calidad y atractivo. Para ello, realizaron tres experimentos empleando tres relatos cortos de ficción escritos por autores humanos y otros tres generados con ChatGPT.

En el primer experimento, cada participante leyó un relato y recibió información, verdadera o falsa, sobre su autoría, indicándole que había sido escrito por un ser humano o por una IA. Tras la lectura, se les pidió que valoraran el interés que les había suscitado la trama, así como la calidad del texto y la profundidad de los personajes, entre otros aspectos.

En el segundo y el tercer experimento, leyeron dos relatos: uno escrito por un autor humano y otro generado por IA. Posteriormente, tuvieron que identificar la autoría humana o artificial de cada historia y responder a un cuestionario sobre su experiencia y familiaridad con herramientas de IA como ChatGPT.

El estudio revela que los participantes que expresaron tener más conocimientos sobre esta herramienta eran más capaces de reconocer patrones típicos en los textos creados por IA y, por tanto, de identificar su autoría. En concreto, el estudio muestra que cada incremento en la puntuación de conocimientos sobre inteligencia artificial se asocia con un aumento del 14% en la probabilidad de determinar si el autor de un relato era una persona o una IA. Por el contrario, una mayor experiencia en literatura no mejora la capacidad de distinguir la autoría del texto.

Uno de los hallazgos más relevantes es que los participantes otorgaban puntuaciones más altas a los relatos cuando creían que habían sido escritos por una persona, independientemente de su autoría real.

Para José Manuel Suárez Sandomingo, doctor en Pedagogía y presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia (APEGA), la principal ventaja de los textos generados por IA reside en su claridad. En este sentido, señala que los sistemas de IA suelen estructurar las ideas de forma lineal y con una lógica gramatical clara, evitando los numerosos incisos y explicaciones intercaladas que caracterizan con frecuencia la escritura humana y que pueden dificultar la comprensión. «La gente va a lo rápido, a lo ágil, a lo que resulta más fácil de leer», opina.

El experto relaciona esta preferencia con un cambio en los hábitos de lectura. «Cada vez más personas leen con un objetivo concreto y buscan acceder cuanto antes a la información que les interesa, una tendencia reforzada por el consumo continuo de contenidos digitales», argumenta.

«La gente va a lo rápido, a lo ágil, a lo que resulta más fácil de leer» José Manuel Suárez Sandomingo — Pedagogo

Al igual que los autores del estudio, el pedagogo cree que la mejor valoración de un texto cuando se cree que ha sido escrito por una persona responde a los prejuicios hacia la IA. En este sentido, sostiene que la calidad de una obra debería juzgarse por lo que transmite y no por la identidad de quien la crea y compara esta actitud con otros prejuicios sociales. «Si una cosa te gusta, te gusta, pero aquí entra en juego la disonancia cognitiva: si descubres que una novela que te gustó la escribió una inteligencia artificial, puedes sentir la necesidad de justificarte o cambiar tu discurso para que encaje con tus creencias. En público, muchas personas prefieren mantener una postura acorde con lo que creen que deberían pensar, aunque en privado hayan disfrutado de la obra», explica.

Suárez Sandomigo no cree que la IA constituya por sí sola una amenaza para la literatura escrita por humanos. «Su futuro dependerá en gran medida de la postura que adopten las editoriales», puntualiza.

Pero, ¿qué opinan los escritores sobre las preferencias de los lectores que apuntan estos estudios?

María Oruña, escritora de éxitos como «La Cámara de las Maravillas» y «El albatros negro», sostiene que la escritura generada por la IA no podrá suplantar nunca a la humana, ya que carece tanto de emociones y como del contexto sociocultural del escritor. Tampoco cree que una IA pueda hacer pasar un texto suyo como propio. «Es absolutamente imposible que la IA cometa mis mismos errores y torpezas ni que disponga de los mismos enfoques narrativos que los míos», sostiene.

Según Oruña, la IA puede tender a la economía narrativa y al pragmatismo, pero cuestiona que esto sea mejor en cualquier caso. «Lo importante de las historias no solo está en sus tramas, sino en su contexto, en su motivación y finalidad. Y la finalidad de una IA, además de entretener, puede incluir sesgos ideológicos pautados pro terceros», argumenta.

«Es imposible que la IA cometa mis mismos errores y torpezas ni que disponga de los mismos enfoques narrativos que los míos» María Oruña — Escritora

La escritora viguesa, colaboradora de FARO, no teme que las editoriales puedan llegar a apostar por textos generados por IA ni que estos se inclinen por historias generadas por esta herramienta. «Dudo que los lectores acepten héroes y villanos, referentes e historias generados por una IA. Podrá colar en alguna ocasión, sin duda, pero esas historias serán solo ensaladas de otras que ya fueron escritas, un totum revolutum al que dar sentido», explica.

Oruña reconoce que la IA está cambiando la forma de escribir, un fenómeno que se aprecia especialmente entre las generaciones más jóvenes. «Solo hay que ver cómo escriben por WhatsApp y las abreviaturas que utilizan. La IA pauta trabajos escolares, tramas y estructuras. Es absolutamente lamentable el vacío legal que existe en relación con esto. Desde un punto de vista ético y como profesional del gremio, lo que más me preocupa es que esta herramienta sea utilizada por escritores profesionales, que se engañan a sí mismos y al público. El mercado editorial es cruel, incluso radical, pero la IA no es el camino», subraya.

Preguntada sobre si cree que en un futuro dejará de tener importancia si una novela haya sido escrita por una persona o una IA, la escritora se expresa con la misma claridad y sencillez que la propia IA: «Espero que no. En tal caso, nos habríamos vuelto completamente imbéciles».