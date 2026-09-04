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El juez acuerda prisión sin fianza para los padres del bebé fallecido en Tarragona

La magistrada ha abierto una causa por los delitos de homicidio, abandono de menores y maltrato animal

Hallan restos óseos de un bebé en la casa de Tarragona donde investigaban su desaparición

Hallan restos óseos de un bebé en la casa de Tarragona donde investigaban su desaparición

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EFE

Barcelona

El juez ha acordado prisión provisional sin fianza para los padres del bebé de 18 meses cuyos restos fueron hallados en el domicilio familiar de Santa Bárbara (Tarragona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El titular de la plaza 2 de Amposta (Tarragona) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos, el padre y la madre del bebé, y ha abierto una causa por los delitos de homicidio, abandono de menores y maltrato animal.

El juez ha acordado también suspender la patria potestad de los padres, que tienen tres hijos más.

Los Mossos d’Esquadra encontraron el jueves los restos del bebé que buscaban desde el pasado fin de semana en la vivienda donde residía la familia, después de que el abuelo denunciara su desaparición.

Se da la circunstancia de que en esa misma casa, los Mossos rescataron, entre el viernes y el sábado, 28 perros desnutridos y en pésimas condiciones de higienes y hallaron otros muertos.

Los padres del bebé fueron detenidos el miércoles por la mañana por la Policía Nacional en la estación del Norte de València, acusados de un delito de homicidio, y ayer pasaron a disposición judicial.

La policía trasladó después a la pareja a la casa que estaba siendo inspeccionada y donde finalmente fueron hallados "restos humanos compatibles con la búsqueda" del bebé.

La pareja, que tenia cuatro hijos -el bebé y otras tres niñas-, residía desde 2019 en Santa Bàrbara, adonde llegaron procedentes de Castellón.

La aparición de los restos del bebé ha sido "un desenlace que nadie podía esperar", ha explicado a EFE el alcalde del municipio, Josep Lluís Gimeno, quien ha comentado que la madre es del pueblo y el padre es valenciano.

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El Ayuntamiento de Santa Bàrbara ha decretado dos días de luto, hoy y mañana, y esta tarde los vecinos han guardado un emotivo minuto de silencio en memoria del bebé.

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