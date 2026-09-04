Gabriel Azorín estrena su filme rodado en las termas romanas de Bande: «Los hombres no nos atrevemos a mostrarnos vulnerables»

El largometraje gallego «Anoche conquisté Tebas» acumula ya una docena de premios. Entre ellos, dos Bisato d´Oro a la mejor fotografía y al mejor guion en el Festival de Cine de Venecia del pasado año. También, dos galardones en la Seminci. Ahora llega su gran prueba ante el público de las salas comerciales de Madrid, Barcelona, Valladolid o Galicia. En esta comunidad, se podrá ver en los próximos días en los Duplex de Ferrol, los Codex de Lugo y la Numax de Compostela.

El director, Gabriel Azorín, mantendrá un coloquio con la audiencia en la sala santiaguesa este domingo día 6 a las 18.35 horas. Desde la productora gallega Filmika Galaika confían en que también se pueda ver en breve en los Multicines Norte de Vigo. El filme lo merece; es una obra maestra profunda y poética, uno de los filmes más originales de los últimos tiempos.

"Anoche conquisté Tebas", rodada en las termas romanas de Bande. / Amador Lorenzo

Localización: termas romanas en Bande

Rodada en latín, portugués y gallego en las termas romanas de Bande (Ourense) la película arranca con un grupo de cinco jóvenes lusos que visitan este enclave una tarde de invierno. Por sus vestimentas, concluimos que es la época contemporánea. Sin embargo al hablar dudamos porque hacen referencia a que cercaron a 300 espartanos. «La batalla fue larga y dura», comenta uno. A continuación recuerdan al jefe de los adversarios, Camaleandro, al que describen como un youtuber con armadura de diamante.

«Esta dualidad inicial o misterio de la película -señala su director, de Hellín, Albacete- propone al espectador un juego para ver qué está pasando. Ese juego necesita un tipo de atención activa por parte del espectador. Va sentando algunas bases a nivel temático y formal, para que en la mitad del filme pase lo que pasa: la aparición de unos personajes de otro tiempo.

Los protagonistas de "Anoche conquisté Tebas" que se rodó en las termas romanas de Bande, Ourense. / Dvein Films

La película también juega con el lenguaje de los videojuegos, estructurando el inicio y culminando con el plano de un dron que nos lleva hasta la ruina del campamento militar romano donde gravaron.

Este, cuyo nombre es Aquis Querquennis y se encuentra en plena Vía XVIII entre Braga y Astorga, es uno de los más destacados de la península. Durante largo tiempo permaneció olvidado al estar inundado buena parte del tiempo por un embalse hasta que en los años 80 comenzaron a estudiarlo.

Un filme poético y contemporáneo

Los diálogos entre los cinco amigos de la película presentan una profundidad y una poética que incluso pueden cautivar a la audiencia más joven. En el guion trabajaron el propio Gabriel Azorín así como el dramaturgo Celso Giménez.

«En los diálogos los chicos se toman su tiempo para hablar de sus miedos, lo que no es muy normal hoy en día. Una amiga mía decía que era una película de ciencia ficción por ello. Eso no suele mostrarse normalmente en el cine», añade Azorín.

Al respecto reconoce que «los hombres no nos atrevemos a hablar de las cosas que nos dan miedo, a mostrarnos vulnerables. Yo utilizo en la película la ficción para conseguir decir las cosas que de otra manera no he sido capaz de decir. Si estamos hablando de esto es porque nos preocupa y estamos en un camino para mejorarlo». Azorín reconoce que a los varones les «faltan herramientas, entrenamiento» para exteriorizar su interior. «Nos han entrenado para otra cosa», añade.

Reflexión sobre la muerte y la guerra

A través de los personajes se vehicula también una reflexión sobre la muerte y sobre la violencia en la guerra. «Nos interesaba mucho mostrarla pero sin enseñar batallas. Al ver a un soldado herido, con extremidades amputadas, mostramos las consecuencias de esa violencia y también mostramos los cuidados de un amigo a otro», diserta el director. Este explica que la película se va realizando a través de capas que van introduciendo temas.

Un casting inusual en el norte portugués

Explica que para la elección de los jóvenes portugueses -solo hay uno español que estaba de Erasmus en Oporto- realizó un proceso de casting muy largo e incluso inusual. Organizaron talleres para chicos del norte de Portugal. No eran de actuación, sino de videojuegos, deporte, reflexión sobre la vida... «Se tardó muchísimo. El filme reflexiona sobre los diferentes tiempos que habitan un lugar. Queríamos hacer las cosas con cariño, sin prisa», resume Gabriel Azorín que conoció las termas de Bande en 2017 con unos amigos.

En la película los portugueses se quedan en las termas al anochecer y ahí sucede algo mágico. La pantalla queda totalmente oscura ante nuestros ojos que poco a poco, al igual que el foco de la cámara, se van adaptando a la falta de luz para seguir rodando. Primero plasman el diálogo entre dos amigos portugueses, interpretados por António Martim Gouveia y Santiago Mateus; después, la conversación en latín de dos soldados romanos.

"Anoche conquisté Tebas", que triunfó en el Festival de Venecia, llega a los cines. / Dvein Films

Para estos seleccionaron a un actor marroquí (Oussama Asfaraah) y uno serbio (Pavle Cmerikic) ya que buscaban alguien que no tuviesen una lengua materna de origen romance. «No queríamos que el latín sonase a misa del Vaticano», señala el cineasta. Para estos textos los asesoró la filóloga Laura Camino.

Respecto a la oscuridad en la segunda parte de la película, Azorín expone: «Me interesaba mucho trabajar con la noche y con la oscuridad».

Salto entre el presente y la Gallaecia romana

Tanto los jóvenes contemporáneos del filme con los romanos dialogan sobre la vida, la muerte, la amistad, la libertad y el miedo. Los personajes de la época antigua zozobran ante el deber, lo que les han enseñado y lo que ansían. Uno pronuncia: «No soy una línea recta». Más adelante oímos como si fuéramos nosotros mismos en este siglo XXI y no en el I d.C.: «¿Te imaginas la vida que podríamos tener?».

Sin duda otro punto destacado del largometraje es la convivencia en un mismo plano de una trama de hoy con una de 2.000 años atrás. Esto recuerda el cine de Margarida Cordeiro y António Reis. El fin de «Anoche conquisté Tebas» es mostrar que los personajes de hoy son como los personajes de ayer.

Noticias relacionadas

Llevar a término este largometraje, coproducido por Filmika Galaika, de la guardesa Beli Martínez, no fue fácil. «Que exista esta película, que la hayan financiado, es un milagro que no sé si se va a volver a repetir. Nunca sabemos si vamos a hacer otra película».