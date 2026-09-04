Diana Rodríguez publica «Volver a ti», un manual digital para mejorar el bienestar emocional y las relaciones personales

Siempre va con una libretita, donde apunta aquellas cosas que considera importante. A partir de estas anotaciones, la psicóloga ourensana Diana Rodríguez ha ido elaborando fichas prácticas —cerca de un centenar— concebidas para ayudar a mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida. Ahora, 33 de estas fichas se reúnen en el libro digital Volver a ti, disponible en la plataforma Payhip. El duelo, la culpa, los celos, los roles dentro de la familia, el sentimiento de pertenencia, la dependencia emocional, los patrones narcisistas y la ansiedad son algunos de los temas que aborda, junto con técnicas de relajación y otras herramientas para el cuidado emocional.

Se trata de fichas sintéticas, directas, sin teoría ni terminología innecesarias, pensadas para una consulta rápida y un uso práctico. «Quise hacer algo muy sintético: desarrollar la idea principal y convertirla en una herramienta que se pueda trabajar directamente», sostiene su autora.

A diferencia de otros libros de autoayuda, Volver a ti abarca un amplio abanico de temas. «No quería hacer otro libro centrado únicamente en un tema concreto, sino ofrecer diferentes herramientas para que cada persona pueda trabajar aquellos aspectos personales que necesite en un momento determinado», resalta.

Otra de sus fortalezas es su formato. Al ser digital, permite consultarlo desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier lugar. Además, las fichas se pueden imprimir para trabajar con lapiz y papel, una opción que Rodríguez recomienda.

«Una de estas fichas puede ser mucho más beneficiosa que pasar una hora en TikTok» Diana Rodríguez — Psicóloga, autora de «Volver a ti»

Esta síntesis encaja con los actuales hábitos de consumo de información. «La gente está acostumbrada a consumir información de forma muy rápida, especialmente el grupo de edad de entre 16 y 30 años. Es difícil que una persona se ponga a leer un manual extenso. Por eso las fichas están planteadas de una manera muy directa y práctica. Son 33 fichas para trabajar, no simplemente para leer», comenta.

Rodríguez asegura que la salud mental también requiere trabajo. «Precisamente uno de los temas que abordo es el locus de control interno y externo. Hay personas que esperan que el cambio venga de fuera, mientras que otras entienden que determinados cambios tienen que empezar desde uno mismo. Esta herramienta pretende facilitar ese proceso: empezar a realizar cambios desde el propio yo, porque desde fuera las soluciones pueden llegar, pero es mucho más útil aprender a trabajarse desde dentro», explica.

En su opinión, es necesario fomentar ese trabajo de introspección. «Existe bastante inmadurez emocional en la sociedad», sostiene. Un ejemplo de esta inmadurez es la tendencia a atribuir a los demás la responsabilidad de nuestras frustraciones o errores, en lugar de mirar hacia dentro y preguntarnos qué parte nos corresponde. «A veces, esa falta de introspección responde a la falta de tiempo; otras, al miedo a descubrir aspectos de nosotros mismos que preferimos no afrontar», sostiene.

Esto también sucede, afirma, en las relaciones familiares. «Una de las fichas aborda los roles dentro de la familia, porque en ocasiones los hijos ocupan lugares que corresponden a los padres. En las relaciones de pareja también encuentro con frecuencia comportamientos emocionalmente inmaduros que pueden confundirse con rasgos narcisistas. A veces se percibe como un trastorno grave lo que en realidad es inmadurez emocional», detalla.

Tres fichas prácticas de «Volver a ti». / FdV

En otras ocasiones, sin embargo, la falta de tiempo es solo una excusa para no trabajarnos a nosotros mismos. «Una de estas fichas puede ser mucho más beneficiosa que pasar una hora en TikTok. El consumo constante de este tipo de contenidos puede convertirse en una forma de evasión», sostiene.

Volver a ti también está concebido como un recurso de apoyo para el profesorado a la hora de acompañar a los niños y adolescentes. «El pasado curso, a algunos tutores les pidieron trabajar con sus alumnos una especie de primeros auxilios psicológicos, pero muchos profesores no tienen formación específica en este ámbito. Este material puede proporcionarles herramientas para hacerlo», explica.

Así, este libro pretende ser una herramienta de psicoeducación y de autoevalución. «Hay ejercicios que pueden hacer que una persona se dé cuenta de que existe un problema que hasta ese momento no había identificado. En definitiva, se trata de recuperar ese espacio de reflexión, pensamiento crítico y conexión con un mismo», comenta.

Rodríguez tiene material de sobra para una segunda publicación, una posibilidad que no descarta. «No quería incluirlo todo en este primer libro porque habría sido demasiada información», manifiesta.