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Acoso en línea

Unicef alerta que hasta 20 millones de niños sufrieron violencia sexual en Internet en un solo año

Más de uno de cada cinco jóvenes entre 12 y 17 años en varias regiones del mundo experimentó acoso en plataformas digitales, según la agencia de la ONU para la infancia

Una pancarta contra el acoso escolar durante una manifestación estudiantil en Alicante esta semana.

Una pancarta contra el acoso escolar durante una manifestación estudiantil en Alicante esta semana. / HECTOR FUENTES

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Internet es, cada vez más, la puerta de entrada a la violencia sexual. Al menos 20 millones de niños y niñas de 21 países fueron víctimas de explotación o abuso sexual en un solo año, según expone un nuevo informe de Unicef, la organización dedicada a los derechos de la infancia de las Naciones Unidas.

El estudio alerta de que más de uno de cada cinco jóvenes de entre 12 y 17 años de África, Asia, América Latina y Europa del Este sufrió al menos una forma de acoso en plataformas en línea, produciéndose la mayoría de casos en redes sociales. Un 60% se vehicularon a través de Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y Snapchat, mientras que un 14% se produjo a través de juegos online.

La agencia de la ONU calcula que aproximadamente 15 millones de niños estuvieron expuestos a contenido sexual no deseado, nueve millones fueron presionados para compartir imágenes o mensajes sexuales, y cuatro millones fueron víctimas de la difusión no autorizada de fotografías de su cuerpo.

El estudio se basa en encuestas a unos 21.000 niños y niñas usuarios de Internet en países como Kenia, Pakistán, Brasil o Serbia. Los sondeos se realizaron entre 2020 y 2025 y, según Unicef, la cifra de víctimas a nivel mundial ascenderá a varias decenas de millones de menores de edad.

Agresores conocidos

El análisis publicado este jueves indica que más de la mitad de los casos fueron perpetrados por agresores que conocían a la víctima, como amigos, familiares o parejas, mientras que en un 38% el encuentro se inició en Internet.

Unicef también estima que 1,1 millones de menores habrían sido víctimas de deepfakes que utilizan la inteligencia artificial para generar imágenes o vídeos falsos en los que aparecen desnudos.

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Es por ello que la agencia exige a las empresas tecnológicas reforzar sus medidas de seguridad e insta a los gobiernos a actualizar sus leyes para que pongan coto a esta lacra. También piden mejorar los sistemas de denuncia, pues menos de un 1% de todos los casos analizados fueron denunciados a la policía o a trabajadores sociales.

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Fuente: El Periódico

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