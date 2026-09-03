Tanxugueiras evita el boicot de su concierto en Palencia por un grupo de radicales de la manifestación por Ceuta

Como Orfeo calmaba a las bestias, la música de Tanxugueiras apaciguó este miércoles gritos de insultos y proclamas radicales de un grupo de manifestantes que acudían a una de las convocatorias celebradas en apoyo a Ceuta. Ocurrió este miércoles en Palencia durante un concierto enmarcado en la gira ‘O Cuarto Tour’ con la que las pandereteiras gallegas celebraban una década de trayectoria sobre los escenarios acercando al público la renovación del folclore y la música de raíz.

“Han conseguido silenciar una concentración que se alargaba para llegar a la plaza Mayor y boicotear el concierto, con consignas en las que se oía mucho de insultos y nada de apoyo a Ceuta”, señaló alguno de los asistentes al recital.

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La situación provocada por los manifestantes obligó a retrasar el concierto media hora y a intervenir al concejal de Cultura de la localidad, pero la fuerza y energía del trío formado por Aida Tarrío, Sabela Maneiro y Olaia Maneiro evitó finalmente el boicot y la cancelación de su actuación.

Fuente: La Opinión A Coruña