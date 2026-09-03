Fluorkin infantil fresa
Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica
Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'
EP
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.
Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.
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