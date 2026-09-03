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Rescatado un cayuco con al menos cinco migrantes fallecidos al sur de Gran Canaria

Salvamento Marítimo trasladó la pasada madrugada a unos 40 migrantes al muelle de Arguineguín, mientras los cadáveres no han podido ser recuperados del mar

Embarcación de Salvamento Marítimo.

Embarcación de Salvamento Marítimo. / Archivo

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Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este jueves a los ocupantes de un cayuco a unas 65 millas al sureste de Arguineguín.

En la embarcación, según los primeros datos de los que dispone el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, viajaban alrededor de 40 migrantes que han sido evacuados por una salvamar hasta el muelle de Arguineguín (Mogán), a donde han llegado sobre las 4.15 horas de hoy.

Otra fuente apunta que al menos cinco personas han perdido la vida en el viaje. Los cuerpos sin vida no han podido ser recuperados debido al mal estado de la mar.

El helicóptero del Helimer evacuó a tres migrantes varones, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Doctor Negrín y otro al Hospital Insular, en Gran Canaria, indica el Cecoes.

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Habrá ampliación.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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