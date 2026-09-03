Tensión brutal
Un hombre se encara con un reportero de 'Malas Lenguas' y Gonzalo Miró estalla: "¿Dónde está la policía?"
El presentador ha visto en directo como los manifestantes de Cibeles increpaban a uno de sus reporteros en directo y le ha pedido que se ponga a salvo
Kevin Rodríguez
La escalada de agresiones a reporteros y periodistas de TVE sigue en aumento y 'Malas Lenguas' ha sido testigo esta tarde de un nuevo y vergonzoso episodio. El programa de La 1 y La 2 ha cubierto las manifestaciones que se han convocado en apoyo a Ceuta y en la de Cibeles, ha vivido como un ultra se ha encarado a uno de sus reporteros para intimidarle. Las imágenes han provocado la indignación de Gonzalo Miró, que ha reclamado la intervención policial.
Todo se produjo en directo cuando el reportero trataba de informar sobre la manifestación. Las cámaras de TVE mostraron los cánticos de los manifestantes contra Pedro Sánchez, mientras impedían al periodista ejercer su labor rodeándolo, tapándole el rostro con banderas de España...hasta que uno de los manifestantes, se ha plantado cara a cara con él, de manera intimidatoria.
En ese momento, Gonzalo Miró ha estallado: "Pero bueno, ¿y la policía? ¿Y la policía dónde está?", ha preguntado notablemente sorprendido mientras el resto de manifestantes separaba al hombre que había increpado al trabajador de TVE.
"Jesús, hazme un favor y márchate de ahí. Sal de ahí, quédate cerca de la Policía, que lo que tiene que hacer es proteger a la gente que está intentando desempeñar su trabajo", ha dicho el presentador mientras su reportero seguía siendo increpado.
"Con energúmenos de ese nivel es mejor no tener ningún trato", completó el presentador del espacio, mientras su reportero afirmaba: "Sí, nos va a tocar marcharnos porque no nos dejan hacer nuestro trabajo". Tras retirarse, los manifestantes han aplaudido y celebrado que el periodista de TVE abandonase el lugar.
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Fuente: El Periódico
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