Xosé Ballesteros, cofundador de Kalandraka, será homenajeado en LIBER 2026 por su trayectoria editorial

Xosé Ballesteros Rey (Vigo, 1956), cofundador y director general de Kalandraka Editora, será la figura homenajeada por LIBER 2026. Así lo ha decidido la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), organizadora de la Feria Internacional del Libro, que reconoce su destacada trayectoria profesional y su contribución al sector editorial.

La junta directiva pone especialmente en valor su labor en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, así como su compromiso con la edición de calidad, la creación literaria, la traducción y el fomento de la lectura.

El homenaje al editor vigués tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), durante la Gala Liber en el marco de las actividades organizadas con motivo de la Feria Internacional del Libro.

Durante esta gala también se entregarán los Premios Liber 2026 a la Biblioteca Regional de Murcia (fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público); a la serie “Anatomia de un instante” (mejor adaptación audiovisual), al suplemento ABC Cultural (fomento de la lectura en medios de comunicación) y al escritor cubano Leonardo Padura (autor hispanoamericano más destacado); además del Premio Boixareu Ginesta a la librería del año a Casa Anita de Barcelona.

Más de 35 años en el sector

Xosé Ballesteros Rey es editor, escritor, traductor y especialista en literatura infantil y juvenil. Cofundador y director general de Kalandraka Editora, creada en 1998 y reconocida con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en 2012, ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la creación de catálogos literarios de calidad y a la difusión de libros para público de todas las edades. Kalandraka, con sede en Pontevedra, publica en todas las lenguas oficiales del Estado.

También dirige los sellos editoriales Cuatro Lunas y Faktoría K de Libros, integrados en la estructura de Kalandraka. Su catálogo supera los 800 títulos, algunos de los cuales han sido distinguidos con importantes reconocimientos en el ámbito estatal y a nivel internacional.

Como escritor, ha publicado obras como Talego, distinguida con el Premio Manuel García Barros de Novela en 1993, y Viaje a la morada de los dioses. Dentro de su producción para el público infantil destacan El pequeño conejo blanco, Tío Lobo e Imagina Animales, entre otros, que han sido traducidos y publicados en otros países. En su faceta de traductor ha editado numerosos libros para la infancia y, en literatura para adultos, una antología poética de Fernando Pessoa que recibió en 2015 el tercer Premio Nacional al Libro Mejor Editado.

Xosé Ballesteros ha mantenido, además, una intensa actividad institucional en representación del sector editorial. Fue presidente de la Asociación Galega de Editoras entre 2016 y 2020, y vocal de la Junta Directiva de la FGEE entre 2018 y 2021. Asimismo, ha formado parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras en varias ediciones.

Reconocida internacionalmente como una de las principales citas feriales para la exportación, Liber muestra y promoción de la edición en español, Liber se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Reunirá a 250 editoriales y empresas del sector que presentarán sus novedades y fondos bibliográficos, además de productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución del libro. La feria incluirá, asimismo, un programa de jornadas profesionales para analizar la actualidad del sector y reflexionar sobre los retos de la cadena de valor del libro.

Liber 2026 está organizada por Fira de Barcelona y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, ICEX Exportación e Inversiones, CEDRO, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y la colaboración de Acción Cultural Española AC/E, el Gremi d’Editors de Catalunya y l’Associació d’Editors en Llengua catalana.