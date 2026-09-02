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Estreno el 27 de octubre

Netflix recordará a Matthew Perry con una docuserie sobre su lado más íntimo en el aniversario de la muerte de la estrella de 'Friends'

La hermana del actor, Mia Perry, será la voz principal de 'The One About Matthew Perry', que constará de tres episodios que mostrarán fotos y vídeos inéditos del archivo familiar

Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing, en 'Friends'.

Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing, en 'Friends'. / JAVIER GARCÍA RODRIGUEZ

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Laura Estirado

Barcelona

Netflix ha puesto fecha a uno de sus próximos documentales más esperados. El 27 de octubre, apenas un día antes del tercer aniversario de la muerte de Matthew Perry, estrenará 'The One About Matthew Perry', una docuserie de tres episodios que abordará la vida, la carrera y las luchas personales del inolvidable Chandler Bing de 'Friends'.

La producción se presenta como el primer gran retrato documental en profundidad del actor desde su muerte y estará dirigida por Mary Robertson, ganadora de un Emmy y responsable de 'Quiet on Set'. El relato se construirá a partir de los testimonios de quienes mejor conocieron a Perry, con su hermana, Mia Perry Bowick, como una de las voces principales.

New York (United States), 30/10/2023.- A makeshift memorial for US actor Matthew Perry outside the building shown in exterior shots of the television show 'Friends', in New York, USA, 30 October 2023 (Issued on 31 October 2023). Perry, who played Chandler Bing on NBC's 'Friends' for 10 seasons, was found dead at his Los Angeles home on 30 October, he was 54. (Nueva York) EFE/EPA/Tamas Vasvari HUNGARY OUT. HUNGARY OUT

Un improvisado monumento conmemorativo al actor estadounidense Matthew Perry frente al edificio que aparece en las tomas exteriores de 'Friends', en Nueva York, en 2023. / Tamas Vasvari / EFE

"Una persona completa"

"Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que fue querer a Matthew a través de toda la complejidad de su vida", ha explicado Bowick. La psicoterapeuta quiere que el público pueda acercarse a su hermano "como una persona completa", más allá de Chandler y también de los problemas de adicción de los que el propio actor habló abiertamente durante años.

La serie contará además con fotografías y vídeos inéditos del archivo privado de la familia Perry, recuerdos de sus amigos de toda la vida y testimonios de colaboradores creativos. Netflix promete recorrer desde sus primeros pasos en la comedia hasta la fama mundial que alcanzó gracias a 'Friends', donde interpretó a Chandler Bing durante diez temporadas, entre 1994 y 2004.

Los protagonistas de la serie 'Friends', en la entrega de los premios Emmy del 2002. De izquierda a derecha, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Mathew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc.

Los protagonistas de la serie 'Friends', en la entrega de los premios Emmy del 2002. De izquierda a derecha, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Mathew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc. / LEE CELANO

¿Compañeros de reparto?

Por ahora no se ha desvelado si Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer participarán en el documental. Netflix sí confirma la presencia de amigos íntimos y personas que trabajaron con él, pero mantiene en secreto el resto de nombres.

El estreno tendrá, además, una fuerte carga simbólica. Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, por los efectos agudos de la ketamina. El forense calificó la muerte de accidental y señaló como factores contribuyentes el ahogamiento, una enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina. El actor fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles.

Matthew Perry.

Matthew Perry, en una de sus últimas fotografías. / Instagram Matthew Perry

La trama de la ketamina

La investigación posterior destapó una trama de suministro ilegal de ketamina alrededor del intérprete. El médico Salvador Plasencia, que había vendido ketamina a Perry y a su asistente personal semanas antes de su muerte, fue condenado en diciembre de 2025 a 30 meses de prisión federal tras declararse culpable de cuatro cargos de distribución de la droga. Las autoridades aclararon, sin embargo, que Plasencia no proporcionó la ketamina que causó directamente la muerte del actor.

Esa ketamina procedía de Jasveen Sangha, conocida como la 'Ketamine Queen', condenada en abril de 2026 a 15 años de cárcel. La droga llegó a Perry a través de Erik Fleming y fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien se la administró repetidamente, incluida la dosis mortal. Iwamasa fue condenado en mayo de 2026 a 41 meses de prisión.

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Según la directora de la docuserie, el público solo conoció una parte de la historia de Perry, por eso, el propósito de estos capítulos es que las personas que lo quisieron puedan mostrar "a la persona detrás de la figura pública". Su hermana también reivindica su generosidad y su capacidad para hacer reír incluso durante sus momentos más difíciles.

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Fuente: El Periódico

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