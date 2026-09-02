«Cicatriz», de Kirenia Martínez Acosta y Antón Reixa, llega al FIBA de Buenos Aires

La pieza de danza contemporánea «Cicatriz», dirigida y coreografiada por Kirenia Martínez Acosta e interpretada por la propia artista junto a Antón Reixa, ha sido seleccionada para participar en el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). La obra se presentará los días 19 y 20 de septiembre en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. Es la única producción española presente en el festival, que cuenta con varias coproducciones con España.

«Cicatriz» surge de la colaboración entre Martínez Acosta y Reixa y parte de los versos del libro homónimo del escritor y artista gallego: alrededor de 700 versos que comienzan con la palabra «quiero». La repetición articula una reflexión escénica sobre el deseo y el «deseo del deseo». La música corre a cargo de Bruno Baw y Marcos Payno, con las voces de Antela Cid y Álex Sande.

La obra destaca además por su carácter inclusivo. Reixa participa como intérprete en escena, incorporando su experiencia como cantante y performer a un lenguaje de danza contemporánea. Su presencia, con 68 años en el estreno y una discapacidad física derivada de un accidente de tráfico en 2016, introduce también una reflexión sobre la edad, el edadismo y la diversidad funcional en las artes escénicas.

«Para mí, en principio, produce una sorpresa enorme, pero me convence porque, al darle a Cicatriz el carácter de una pieza inclusiva, lo es por dos razones. Por una parte, porque un tipo como yo, con casi 70 años, comienza a bailar, y es una experiencia muy integradora. Pero también es inclusiva en el ámbito de la discapacidad, porque tengo una discapacidad oficialmente reconocida del 65%», afirma el artista.

Reixa asegura que la danza contemporánea es un territorio en el que se encuentra muy cómodo. «La danza contemporánea me planteaba cierto hermetismo porque no acababa de entrar en sus códigos. Gracias a la integración de mi texto y a la percepción que voy observando en el público ante ese texto, voy adquiriendo también la convicción de que la danza contemporánea es emoción. Es curioso porque, si se quiere reflexionar sobre eso que tanto se habla esta semana de ‘farmear aura’, de alguna forma viene a ser una forma elemental de danza contemporánea», explica.

El libro «Cicatriz», también en el FIBA

La participación en el festival argentino tendrá una dimensión literaria con la presentación del libro «Cicatriz», publicado por Editorial Elvira. El volumen reúne el texto original en gallego, sus traducciones al castellano y al inglés, fotografías del espectáculo y enlaces a información complementaria.

Estrenada en marzo de 2025 en Santiago de Compostela, «Cicatriz» ha recorrido distintos escenarios de Galicia y España y ha iniciado también su trayectoria internacional. Tras su paso por Alemania y Buenos Aires, la pieza continuará su recorrido con nuevas funciones en España: en diciembre de 2026, en el Teatro Rosalía de A Coruña, dentro del ciclo TRC Danza, y a comienzos de 2027, en Valencia, dentro del Festival Vociferio.

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Coproducida por Artestudio-Kirenia Danza y el Centro Coreográfico Galego, la participación en Buenos Aires cuenta con el apoyo de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia y de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Argentina.