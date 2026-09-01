Seísmos
Dos terremotos en cuatro minutos se sienten en Granada y el área metropolitana
Los seísmos han tenido como epicentro el Mar de Alborán y la localidad granadina de Armilla
EP
Un seísmo superficial en el Mar de Alborán (Alborán Sur) de magnitud 3,2 mbLg se ha dejado sentir a las 11,58 horas de este martes en Granada capital y en la zona sur de su área metropolitana, así como en la Ciudad Autónoma de Melilla, la ubicación geográfica terrestre española más próxima al epicentro. Apenas cuatro minutos antes de este seísmo, a las 11,54 horas, la localidad granadina de Armilla era epicentro de otro terremetodo de intensidad III 'débil' y de magnitud 2, ubicado a cuatro kilómetros de profundidad.
Así se desprende de la información revisada publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultada por Europa Press que, en un rango general, sitúa la intensidad de los terremotos en III, es decir, 'débil'.
Los cálculos de intensidad del IGN tienen en cuenta las aportaciones que realizan los propios ciudadanos a través de la web o la app del instituto. Y en cuanto a las localizaciones donde se ha sentido el referido seísmo como con nivel III 'débil' se encuentran Armilla, Granada o Churriana de la Vega. Además, la intensidad se valora como II, es decir, 'apenas sentido', en Melilla, a pesar de su situación más próxima al epicentro.
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo