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Undécima temporada

Telecinco acelera el estreno de 'La isla de las tentaciones', con dos entregas semanales: así será la emisión de la nueva edición

Sandra Barneda inaugurará la edición 11 del ‘reality’ el lunes 7 de septiembre y regresará el miércoles 9, ambas noches a las 23:00 horas.

Sandra Barneda en 'La isla de las Tentaciones'

Sandra Barneda en 'La isla de las Tentaciones'

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Carlos Merenciano

Madrid

La espera está a punto de terminar para los seguidores de 'La isla de las tentaciones'. Telecinco estrenará la nueva edición del formato el próximo lunes 7 de septiembre, a partir de las 23:00 horas, y reforzará su lanzamiento con una segunda entrega solo dos días después, el miércoles 9, en el mismo horario, justo después de 'First dates'.

Sandra Barneda volverá a ponerse al frente del programa para acompañar a cinco nuevas parejas en la prueba más exigente de sus relaciones. Los protagonistas, entre los que se encuentran el primo del rey, Nacho de Borbón, viajarán hasta República Dominicana, donde serán separados y comenzarán a convivir en dos villas con un grupo de solteros y solteras dispuesto a conquistarles.

Con este doble estreno, Telecinco convierte al ‘reality’ en una de sus primeras grandes apuestas del nuevo curso. La cadena reservará dos noches de la misma semana para comenzar a desplegar las tramas sentimentales, los primeros acercamientos y los conflictos que marcarán la undécima temporada.

La cuenta atrás ya ha comenzado

Mediaset Infinity se ha adelantado a la emisión televisiva con varios contenidos previos. 'La isla de las tentaciones. El casting' mostró parte del proceso de selección con la participación de Montoya, mientras que 'Rumbo a La isla de las tentaciones' ha permitido conocer a los nuevos tentadores antes de su llegada al Caribe.

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La plataforma completará esta antesala el miércoles 2 de septiembre con la presentación de las parejas y un extenso avance de la edición.

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Fuente: El Periódico

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