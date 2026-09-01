La tecnológica Golden Owl alerta de un desplazamiento de las avalanchas de inmigrantes a Melilla y Canarias

La tecnológica alicantina Golden Owl, que explicó los desencadenantes de la avalancha migratoria de finales de julio en Ceuta y que alertó de la que se produjo, aunque en menores proporciones, el 15 de agosto, ha advertido del posible desplazamiento de este tipo de asaltos a Melilla o Canarias si la frontera en Castillejos sigue tomada por las fuerzas de seguridad. La empresa señala que hay una probabilidad elevada de que se produzca una nueva movilización de este tipo en la ventana de septiembre, y apunta a los días 2, 3 y 8 de este mes como momentos en los que nuevos llamamientos encontrarían una respuesta notable. Así lo hace constar en un informe sobre las narrativas informativas que han rodeado a la crisis de Ceuta, las cuales, apunta, han propiciado que Marruecos, Rusia, China y la extrema derecha hayan salido como grandes beneficiados, y el Gobierno de España, la UE y los propios migrantes como principales perdedores.

El drama humanitario que se vive alrededor del asalto de Ceuta del pasado 30 de julio sigue vivo en las redes sociales. Así lo atestigua la tecnológica Golden Owl, que en su momento explicó con detalle cómo se organizó la avalancha migratoria de esa jornada, y después alertó de la segunda embestida que, efectivamente, se produjo el 15 de agosto, aunque en unas proporciones mucho más reducidas por las medidas de seguridad adoptadas en la frontera entre el municipio marroquí de Castillejos y la propia Ceuta.

Menores inmigrantes siendo atendidos en Ceuta. / Reduan / EFE

Pues bien, la misma empresa vuelve a alertar ahora de las probabilidades de que se produzca un tercer intento de asalto. La tecnológica, según hace constar en un informe sobre el entorno informativo global que ha rodeado a esta crisis, apunta al mes de septiembre, advirtiendo de lo que define como tres puntos de fricción en los que nuevos llamamientos a la movilización encontrarían la máxima atención: las manifestaciones convocadas para el 2 de septiembre; la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno el día 3; y la presencia del presidente de Ceuta en Bruselas el día 8. Y apunta a los corredores de Canarias y Melilla como opciones de desplazamiento si Castillejos sigue saturada de fuerzas de seguridad, lo que supondría una ampliación de los puntos en conflicto.

Todo en un contexto en el que, añade Golden Owl, elementos como la narrativa de "Ceuta ocupada" está en su máximo histórico, el expediente de los menores garantiza combustible emocional continuado, y la capa ultraderechista ha pasado del comentario al contenido próximo a la calle con la celebración de la violencia contra los campamentos.

Una manifestación por las calles de Ceuta. / MARCOS MORENO / EP

La tecnológica, asimismo, llama la atención sobre el hecho de que detrás de los asaltos registrados hasta la fecha hay una estructura que no se ha desactivado, y que nadie sabe quien hay detrás de la misma. Es por lo que insta a estar alerta en estas fechas, ante la probabilidad de que se pueda repetir un episodio de este tipo.

La firma alicantina, por otro lado, ha examinado el entorno informativo internacional alrededor de la crisis de Ceuta, llegando a una serie de conclusiones respecto a los actores que han salido beneficiados y perjudicados por las diferentes narrativas. En el primer caso, se apunta a Marruecos, sobre la base de que ha convertido una tragedia interna en una palanca de soberanía, mejorando las posturas de las grandes potencias hacia el país. Por otro lado, se añade, Rusia y China han cosechado lo que se define como una pieza de exhibición de "declive europeo" lista para usar y a coste casi nulo.

Islamistas

Entre los beneficiados también aparecen los movimientos islamistas de línea dura, que han obtenido una narrativa de agravio con calidad de reclutamiento, y los partidos europeos de extrema derecha, que han logrado un discurso de seguridad movilizadora dentro y fuera de España. Golden Owl también cita a los sistemas mediáticos del Golfo, al ganar capacidad de fijar agenda sobre la interpretación en lengua árabe de una crisis europea.

En el lado contrario, es decir, en el de los principales perdedores, la empresa sitúa al Gobierno español, por un deterioro universal de postura y fractura interna, así como a la credibilidad de la gobernanza fronteriza de la UE, empezando por el colapso de Schengen de la mano de Italia y la respuesta española. En este apartado también se incluyen los propios migrantes, cuyo encuadre humanitario alcanzó un máximo pronto en el entorno informativo, siendo desplazado progresivamente por los conceptos de seguridad y soberanía.

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La valoración general de Golden Owl es que la crisis de Ceuta marca la madurez operativa de la movilización migratoria como instrumento de guerra informativa en el Mediterráneo occidental, utilizable por redes no estatales, cosechable por Estados y defendible únicamente por actores que instrumenten el entorno informativo con la misma seriedad con la que instrumentan la frontera.