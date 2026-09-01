La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios

La Junta de Extremadura quiere transformar parte del paisaje forestal de Las Hurdes y Sierra de Gata después de los grandes incendios que han golpeado estas comarcas en los últimos años. El objetivo anunciado este martes por María Guardiola es sustituir al menos el 20% de la superficie actualmente ocupada por pinos por otras especies para frenar el avance de los fuegos.

La medida forma parte de la estrategia de prevención anunciada por la presidenta extremeña tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la Casa Forestal del Buen Agua de Vegas de Coria y pretende romper la continuidad de las grandes masas de coníferas para dificultar la propagación de futuros incendios.

Pino resinero

Una de las primeras actuaciones será intervenir sobre las masas de pino resinero, disminuyendo su densidad y evitando que se acumulen grandes cantidades de combustible vegetal. Guardiola ha querido matizar que el Ejecutivo autonómico no considera que el problema resida en una determinada especie forestal. «El problema aparece cuando esas masas forestales no están suficientemente gestionadas», ha señalado.

Imágenes del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado en Vegas de Coria. / Toni Gudiel

La intención de la Junta pasa, por tanto, por crear un paisaje más diverso en el que se alternen especies y usos del terreno. «Tenemos que cambiar el paisaje alternando especies que permitan que el monte no sea un polvorín», ha defendido la presidenta.

Árboles más jóvenes

La estrategia supondrá también un cambio importante en la explotación de los montes gestionados directamente por la Administración. La Junta prevé reducir los turnos de corta, que actualmente pueden llegar a los 80 años. El objetivo será pasar a talar determinados árboles cuando tengan entre 30 y 40 años, con la intención de mantener masas forestales menos densas y facilitar tanto los trabajos preventivos como las labores de los equipos de extinción en caso de incendio.

El Ejecutivo autonómico considera que esta gestión puede abrir, además, nuevas posibilidades económicas vinculadas al aprovechamiento de los recursos forestales, entre ellas las relacionadas con la biomasa. La transformación irá acompañada de otras medidas para recuperar el denominado paisaje en mosaico, en el que se intercalan monte, cultivos, pastos y otros usos que permiten reducir la continuidad del combustible vegetal.

Para ello, la Junta quiere facilitar el aprovechamiento agrícola de antiguos bancales, impulsar permutas de pequeñas propiedades situadas en montes públicos y eliminar obstáculos administrativos para recuperar terrenos actualmente abandonados.

Cambiar la Ley de Montes

Parte de esta estrategia, sin embargo, requiere cambios que exceden las competencias autonómicas. Guardiola ha anunciado que se registrará en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para instar al Gobierno de España a modificar el artículo 50 de la Ley estatal de Montes. La normativa establece limitaciones durante 30 años sobre los terrenos forestales incendiados, una protección concebida para evitar que un incendio pueda utilizarse como vía para favorecer posteriores procesos urbanísticos o especulativos.

La Junta sostiene, sin embargo, que esta restricción dificulta actualmente determinadas actuaciones de prevención que implicarían cambios de uso del terreno quemado. «Nosotros no pedimos una menor protección para estos montes quemados, pedimos una protección más inteligente que permita actuar hoy para evitar tragedias que estén por venir», ha defendido Guardiola.

La intención del Ejecutivo autonómico es que la ley permita acometer actuaciones destinadas a generar paisajes en mosaico sin tener que esperar a que finalice ese periodo de 30 años. «Si una norma impide hacer una mejor prevención, el problema no es la prevención, el problema es la norma», ha sostenido la presidenta.

Pastoreo y Proyecto Mosaico

El pastoreo tendrá igualmente un papel destacado. La Junta pondrá en marcha una línea de ayudas destinada a los ayuntamientos situados en zonas de alto riesgo para que puedan utilizar el ganado como herramienta de limpieza y prevención en los entornos próximos a los núcleos urbanos.

Además, el Proyecto Mosaico, desarrollado por la Universidad de Extremadura y que ya se ha utilizado en La Vera, se extenderá también a Sierra de Gata para localizar las áreas más vulnerables y plantear actuaciones específicas de prevención y autoprotección.

La Casa Forestal del Buen Agua, donde este martes se ha reunido el Consejo de Gobierno, será reconvertida además en un centro de innovación y desarrollo forestal dedicado a investigación, formación, educación ambiental y apoyo a los dispositivos autonómicos de prevención de incendios.

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El cambio anunciado llega después del incendio declarado el pasado 18 de agosto en Las Hurdes, que afectó a más de 3.700 hectáreas y volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de algunas de las grandes masas forestales de la comarca ante fuegos de gran intensidad.

Fuente: El Periódico de Extremadura