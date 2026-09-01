TVE
El motivo por el que la vaquilla del 'Grand Prix' cambió de nombre en la semifinal: un homenaje 'oculto' muy especial
El exitoso programa de TVE celebra la gran final este miércoles entre Quintanar del Rey y Polinyà
Daniel Monserrat
El 'Grand Prix', el programa estrella del verano de TVE presentado por Ramón García, celebró este lunes su segunda semifinal que enfrentó a Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). Fue en un programa en el que se vivieron momentos de gran rivalidad y diversión y en el que se vivió un homenaje 'oculto' muy especial y emotivo.
Ramón García sorprendió a todos cuando presentó a la 'vaca' del concurso presentándola como JuanLuisita cuando habitualmente toma el nombre de María Fernanda: "JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita. Todos tenemos un referente y el de María Fernanda es muy buena gente. La naturaleza y el del deporte le pirran a JuanLuisita. Y María Fernanda la sigue como buen hijita. Recibamos con un aplauso a JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita".
Un homenaje sincero
Detrás de este cambio de nombre se escondía un sentido homenaje de todo el programa de 'Grand Prix' a la persona que da vida a la vaquilla desde que el programa regresara a la parrilla en este formato, Miguel del Pozo (quien también está dentro de la mascota del Estudiantes, el delfín), que perdió a su padre recientemente y que de esta manera ha recibido un abrazo gigante de sus compañeros de programa.
El propio Miguel del Pozo agradeció el gesto de manera muy sincera: "Agradezco muchísimo el homenaje a mi padre porque me habéis demotrado un cariño verdadero".
La vaquilla se ha convertido en un personaje fundamental de esta nueva etapa del programa cuya edición de este año concluye este miércoles con la gran final entre Quintanar del Rey (Cuenca) y Polinyà (Barcelona), desde las 21.45 horas en TVE.
Fuente: El Periódico de Aragón
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo