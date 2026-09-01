El motivo por el que la vaquilla del 'Grand Prix' cambió de nombre en la semifinal: un homenaje 'oculto' muy especial

El 'Grand Prix', el programa estrella del verano de TVE presentado por Ramón García, celebró este lunes su segunda semifinal que enfrentó a Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). Fue en un programa en el que se vivieron momentos de gran rivalidad y diversión y en el que se vivió un homenaje 'oculto' muy especial y emotivo.

Ramón García sorprendió a todos cuando presentó a la 'vaca' del concurso presentándola como JuanLuisita cuando habitualmente toma el nombre de María Fernanda: "JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita. Todos tenemos un referente y el de María Fernanda es muy buena gente. La naturaleza y el del deporte le pirran a JuanLuisita. Y María Fernanda la sigue como buen hijita. Recibamos con un aplauso a JuanLuisita, la vaquilla a la que María Fernanda imita".

Un homenaje sincero

Detrás de este cambio de nombre se escondía un sentido homenaje de todo el programa de 'Grand Prix' a la persona que da vida a la vaquilla desde que el programa regresara a la parrilla en este formato, Miguel del Pozo (quien también está dentro de la mascota del Estudiantes, el delfín), que perdió a su padre recientemente y que de esta manera ha recibido un abrazo gigante de sus compañeros de programa.

El resultado final de la segunda semifinal del 'Grand Prix' de este año. / RTVE

El propio Miguel del Pozo agradeció el gesto de manera muy sincera: "Agradezco muchísimo el homenaje a mi padre porque me habéis demotrado un cariño verdadero".

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La vaquilla se ha convertido en un personaje fundamental de esta nueva etapa del programa cuya edición de este año concluye este miércoles con la gran final entre Quintanar del Rey (Cuenca) y Polinyà (Barcelona), desde las 21.45 horas en TVE.

Fuente: El Periódico de Aragón