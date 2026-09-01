España plantará 3,5 millones de árboles para ayudar a la restauración de la naturaleza a nivel europeo

España plantará un total de 3,5 millones de árboles para contribuir al objetivo europeo de sembrar 3.000 millones de árboles adicionales, según una primera estimación. Esta es una de las medidas incluidas en el proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, según ha informado este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El Gobierno lo ha remitido este lunes a la Comisión Europea.

El proyecto constituye el instrumento mediante el que España concreta las medidas y actuaciones necesarias para avanzar en la restauración de los ecosistemas y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por la normativa europea en el Reglamento europeo sobre la restauración de la naturaleza. Ahora, la Comisión analizará el proyecto y formulará en caso de desearlo observaciones sobre su contenido. España deberá remitir la versión final del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza antes del 1 de septiembre de 2027.

Entre las actuaciones previstas en el texto se encuentran las dirigidas a mejorar la condición de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC), uno de los principales ámbitos de aplicación del Reglamento. En concreto, España propone desarrollar iniciativas sobre una superficie agregada de 9.475 kilómetros cuadrados (km2) de THIC y restaurar el hábitat de cerca de 200 especies de interés comunitario.

Además, prevé actuaciones sobre una superficie de 288 km2 antes de 2030 y de 12,3 km2 de ecosistemas marinos susceptibles de restablecimiento del hábitat de fanerógamas marinas. De forma paralela, contempla medidas relacionadas con la restauración de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, así como actuaciones destinadas a mejorar la conectividad ecológica y favorecer la recuperación de especies y poblaciones.

Por otro lado, prevé poner en marcha medidas municipales sobre más de 200 km2 antes de 2030 para evitar la pérdida neta de espacios verdes y cobertura arbórea, así como actuaciones estratégicas sobre más de 10.000 km2 antes de 2050 para incrementarlos. Entre otras cosas, también contempla recuperar 65 kilómetros (km) de ríos de flujo libre y más de 120 km2 de llanuras aluviales antes de 2030 para restaurar la conectividad de estos ecosistemas.

A su vez, incluye actuaciones sobre 576 km2 antes de 2030 y sobre un mínimo de 1.079 km2 antes de 2050 para favorecer la recuperación de las poblaciones de polinizadores. Asimismo, prevé medidas sobre 1.982 km2 hasta 2030 y en torno a los 2.363 km2 para la década de 2040 y 2050 destinadas a mejorar la biodiversidad de los sistemas agrarios a través de prácticas agrícolas sostenibles, la conservación de elementos del paisaje y el mantenimiento de sistemas agrarios de alto valor natural.

En lo que se refiere a los ecosistemas forestales, el Plan recoge actuaciones sobre 3.241 km2 antes de 2030 y sobre 3242 km2 hasta 2050, dirigidas a mejorar su biodiversidad, su estructura y su naturalidad y a reforzar su resiliencia frente al cambio climático y los incendios forestales.

Otro de los ámbitos prioritarios es la restauración de los ecosistemas de agua dulce, con iniciativas dirigidas a mejorar el estado de los ríos, favorecer la conectividad longitudinal y recuperar las funciones ecológicas de los sistemas fluviales. Además, el texto incorpora el principio de no deterioro significativo de los ecosistemas restaurados o en buen estado y contempla medidas para mejorar el conocimiento disponible y el seguimiento de las actuaciones de restauración.

26.543 aportaciones recibidas en consulta ciudadana

Transición Ecológica ha incidido en que la elaboración de este proyecto ha requerido de un amplio trabajo de coordinación entre las distintas administraciones competentes. Además, ha contado con un amplio número de entidades y ciudadanos para recopilar y analizar la información disponible, identificar las necesidades de restauración y definir las actuaciones que permitirán avanzar hacia los objetivos establecidos por la normativa europea.

Según ha destacado, la confección del Plan también ha contado con un amplio proceso de participación pública en la que se ha recabado las aportaciones de ciudadanos, organizaciones, entidades científicas, sectores económicos y otros agentes interesados, incluyendo cuatro rondas de reuniones con las casi 500 entidades.

Noticias relacionadas

De forma adicional, el texto también ha sido sometido a una consulta ciudadana, que recibió 26.543 aportaciones entre el 21 de enero y el 31 de marzo de 2026. "Las aportaciones recibidas han contribuido al proceso de elaboración del proyecto y han permitido incorporar diferentes perspectivas sobre las necesidades y prioridades de restauración de los ecosistemas en España", ha resaltado.