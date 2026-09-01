Segunda semifinal
Altura o Quintanar del Rey, ¿quién es el segundo finalista de 'El Grand Prix 2026'?
El municipio conquense remontó en los últimos juegos y se impuso por un solo punto antes de enfrentarse a Polinyà en la gran final.
Carlos Merenciano
'El Grand Prix 2026' ya tiene completa su gran final. Quintanar del Rey (Cuenca) logró la segunda plaza disponible tras vencer a Altura (Castellón) por un ajustadísimo 34-33, por lo que el municipio conquense se medirá a Polinyà el miércoles 2 de septiembre en la última gala de la edición. Melani Olivares acompañó como madrina al equipo castellonense, mientras que Galder Varas apoyó a los representantes de Cuenca.
Altura dominó buena parte de la noche, pero Quintanar del Rey cambió el rumbo de la semifinal en 'Los superbolos'. Culete derribó ocho piezas y dejó solamente una en pie, frente a las cuatro que consiguió tirar su rival. Ese resultado permitió a los conquenses afrontar el último juego con 24 puntos, uno más que sus adversarios.
Todo se decidió en la palabra dorada
'El diccionario' mantuvo la igualdad hasta el último instante. Altura acertó al negar la existencia de “úpex” y confirmar que “cortabolsas” aparece en el diccionario, mientras que Quintanar hizo lo propio con “lurfana” y “capigorra”. Después de esas cuatro respuestas, el marcador seguía favoreciendo a los conquenses por 30-29.
La palabra dorada terminó dictando sentencia. Altura sumó cuatro puntos al determinar correctamente que “bochite” no figura en el diccionario de la RAE, pero Quintanar del Rey respondió que “zurriburri” sí existe. El acierto estableció el 34-33 definitivo y dejó a los castellonenses fuera de la final por la mínima.
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Fuente: El Periódico
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