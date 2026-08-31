Vigo Porté celebrará su 15º aniversario en abril de 2027 con una edición especial
El plazo de inscripción para participar en el evento internacional de danza, que se celebrará los días 15, 16, 17 y 18 de abril en el Auditorio Mar de Vigo, ya está abierto
Vigo Porté cumplirá el año que viene quince años de historia y lo hará con una edición especial que busca sorprender al público. El evento internacional de danza ya tiene fecha. Será los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2027 en el Auditorio Mar de Vigo. El plazo de inscripción para los centros de danza y participantes ya está abierto.
La organización prepara una edición que aspira a convertirse en la más especial de su trayectoria y que llegará acompañada de importantes novedades, tanto en su programación como en las experiencias dirigidas a bailarines, escuelas y público.
«Quince ediciones después, mirar atrás emociona, pero lo que más nos ilusiona es todo lo que todavía nos queda por hacer. Vigo Porté ha crecido junto a sus bailarines y sus escuelas y queremos agradecerles esa fidelidad haciendo de 2027 una edición inolvidable. Estamos preparando grandes novedades y reuniendo a profesionales extraordinarios: puedo adelantar que tendremos un jurado que marca un antes y un después en Vigo Porté. El 15º aniversario tenía que estar a la altura de todo lo vivido y queremos que quienes vengan a Vigo lo sientan desde el primer momento», señala Lorena López, directora de Vigo Porté.
Una historia de danza que cumple 15 ediciones
Vigo Porté llegará a su decimoquinta edición después de una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los grandes encuentros internacionales de danza celebrados en España, convirtiendo Vigo cada año en punto de encuentro de bailarines, coreógrafos, escuelas y profesionales del sector.
Solo en su última edición, celebrada en 2026, Vigo Porté reunió a más de 1.000 bailarines, más de 25 escuelas de danza y más de 400 coreografías, unas cifras que reflejan la dimensión alcanzada por el evento.
«Mirar atrás emociona, pero lo que más nos ilusiona es todo lo que todavía nos queda por hacer«
La evolución resulta todavía más significativa si se observa el conjunto de su trayectoria: por Vigo Porté han pasado más de 11.000 bailarines, 2.500 coreografías y 450 escuelas de danza.
Un crecimiento que ha ido acompañado de una creciente proyección internacional. A lo largo de sus diferentes ediciones, el evento ha recibido participantes procedentes de toda España y de países como Portugal, Reino Unido, Francia, Chile y Venezuela.
«Lo más emocionante de estos quince años es comprobar cómo Vigo Porté ha crecido sin perder su esencia. Hay bailarines que han crecido con nosotros, escuelas que vuelven edición tras edición y profesionales de enorme prestigio que quieren formar parte del proyecto. Para nosotros, esa confianza es probablemente el mejor reconocimiento que podemos recibir», destaca Lorena López.
Una edición preparada para sorprender
La organización trabaja desde hace meses en una edición concebida para celebrar esta fecha señalada y que incorporará nuevos contenidos, propuestas y sorpresas que se irán desvelando progresivamente durante los próximos meses.
Uno de los grandes atractivos de Vigo Porté 2027 será su jurado, cuya composición se dará a conocer próximamente. La organización avanza que esta edición reunirá a profesionales de primer nivel y conformará el jurado más destacado de los quince años de historia del evento.
La programación volverá a combinar competición, formación y espectáculo, manteniendo la filosofía que ha acompañado a Vigo Porté durante su trayectoria y convirtiendo durante varios días a Vigo en punto de encuentro de la danza.
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