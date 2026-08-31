La profesora gallega que encontró su lugar en Australia: «En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza»

Desde pequeña, Iris Melero Ferro —especializada en enseñanza de español para extranjeros— tenía claro que quería conocer Australia. Amante de los animales, soñaba con verlos en su hábitat natural y hacerlo, precisamente, en el país que siempre había imaginado. En 2024, aquel deseo comenzó a hacerse realidad gracias a una beca del Ministerio de Educación para trabajar como auxiliar de conversación.

«Me pareció una muy buena idea aplicar a la beca. Elegí como primer destino Australia y en segundo lugar, Nueva Zelanda», explica la compostelana. La oportunidad llegó y en abril de 2024 aterrizó por primera vez en el país que había soñado visitar durante años.

Iris Melero en una playa de arena volcánica en Nueva Zelanda / Cedida

La experiencia le gustó tanto que decidió quedarse. Sin embargo, el camino no fue tan sencillo como había imaginado. Las cuestiones relacionadas con el visado la obligaron a esperar ocho meses antes de poder regresar a Australia. Durante ese tiempo decidió marcharse a Nueva Zelanda, donde llegó en marzo de 2025.

Un paréntesis en Nueva Zelanda

La estancia en Nueva Zelanda le permitió descubrir una cultura que la sorprendió desde sus primeros días. Durante su primera semana pudo presenciar una celebración cultural maorí y quedó impresionada por la presencia de esta tradición en la vida pública.

Iris Melero con la Ópera de Sydney de fondo / Cedida

«Fue bastante fuerte ver a la congregación de gente en esa plaza, una cultura tan diferente y que tuviera tanto apoyo, porque había mucha gente», recuerda. Su experiencia en Australia le había mostrado otra realidad. «Viniendo de Australia me sorprendió porque no estaba tan integrado», señala.

También encontró diferencias en el ámbito educativo. Mientras trabajaba como profesora en Nueva Zelanda, comprobó la presencia de la cultura maorí en los colegios. «El maorí es una lengua cooficial. En los colegios en los que yo trabajé sí que se hablaba maorí, se practica y se enseña muchísimo la cultura», explica.

Pero más allá de las diferencias entre ambos países, hubo algo que Melero considera fundamental en su experiencia fuera de Galicia: las personas que encontró por el camino.

Iris Melero con un quokka, un marsupial que solo hay en Rottnest Island, en Australia / Cedida

«Lo importante es la gente que conoces y con la que te rodeas. Es importante encontrar tu lugar, el trabajo que te gusta y la gente», asegura. En su caso, afirma que siempre estuvo contenta con su trabajo y que las personas que conoció fueron «maravillosas».

Dos formas de vivir

Aunque Australia y Nueva Zelanda comparten muchas características, la compostelana encontró diferencias importantes durante su estancia en ambos países. Una de las más evidentes fue la económica. «La primera gran diferencia que hay es lo económico. En Australia, económicamente se vive mucho mejor. En Nueva Zelanda trabajaba de profesora y seguía cobrando el sueldo mínimo, cuando en Australia se vive bastante bien», explica.

Anochecer en la costa australiana / Cedida

También percibió distintas formas de disfrutar del tiempo libre. En Nueva Zelanda, la naturaleza ocupa un lugar especialmente importante en la vida cotidiana. Durante sus días libres, Melero aprovechaba para hacer rutas por parques naturales junto a sus amigos.

«Allí hay muchas montañas, mucha naturaleza, y cuando tenía días libres, me iba con mis amigos a hacer una ruta por parques naturales. Eso es algo que está muy incluido en la sociedad y es algo muy común que hace la gente en sus días libres. Y es algo que me gusta muchísimo», cuenta.

Una costumbre que incluso le hizo comparar aquella forma de vida con Galicia. «Con la variedad paisajística y la naturaleza que tenemos en Galicia, deberíamos vivir más enfocados en eso. Sería muy bonito», considera.

Iris Melero en la cima de un 'hike' en la Isla Sur de Nueva Zelanda / Cedida

En Australia, en cambio, el clima y el buen tiempo favorecen otro tipo de actividades. «Hace más sol, la gente se enfoca mucho en deportes de agua como paddle surf, kayak», explica.

Australia, su lugar

A pesar de haber vivido en los dos países, Australia fue el lugar en el que Iris Melero terminó sintiéndose más en casa. El clima y las posibilidades de independencia pesaron en su decisión. «Me gusta mucho más el clima cálido, el sol me hace feliz y además es muchísimo más fácil vivir independientemente por lo económico», explica. Para ella, esas facilidades terminan teniendo un efecto directo en la forma de disfrutar de la vida.

Su recorrido por Oceanía comenzó con el sueño de conocer Australia, continuó con una estancia inesperada en Nueva Zelanda y terminó llevándola de nuevo al país que había elegido desde el principio.

Uluru, lugar sagrado aborigen en Australia / Cedida

A pesar de haber encontrado su lugar al otro lado del mundo, vivir lejos también supone echar de menos aquello que queda atrás. «Echo de menos ir a tomar algo después de trabajar, aquí es algo que no se hace tanto y el ritmo de vida de acostarte tarde y levantarte tarde», comenta Melero.

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Porque marcharse a miles de kilómetros no significa dejar de mirar hacia casa. Galicia continúa siendo el lugar de referencia desde el que Iris Melero comenzó aquel viaje que la llevó hasta Oceanía.

Fuente: El Correo Gallego