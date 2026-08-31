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Presión migratoria

La Policía interviene con disparos al aire para contener a los migrantes que quieren acceder al centro de acogida ceutí de Loma Colmenar

La situación ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial, que ha realizado cargas para contener a las personas concentradas

Disparos al aire y tensión a las puertas del centro de acogida de Loma Colmenar de Ceuta.

Disparos al aire y tensión a las puertas del centro de acogida de Loma Colmenar de Ceuta.

Sara Fernández

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EP

MADRID

La Policía Nacional ha intervenido este lunes por la mañana en Loma Colmenar, en Ceuta, después de que cientos de migrantes magrebíes que permanecían acampados en el exterior del recinto hayan intentado acceder al interior de forma masiva.

La situación ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial, que ha realizado cargas para contener a las personas concentradas y ha efectuado disparos al aire disuasorios con el objetivo de controlar la situación.

El incidente se ha desencadenado después de que algunos migrantes hayan conseguido entrar en el recinto. El acceso de estas personas ha provocado que quienes llevaban horas haciendo cola en el exterior hayan tratado de avanzar de manera simultánea, generándose una avalancha en la que los propios migrantes han terminado empujándose y enfrentándose entre ellos.

Ante el aumento de la tensión, los agentes han intervenido para separar a algunos de los concentrados y contener la situación. Posteriormente, el dispositivo policial ha comenzado a desalojar de la zona a las personas que permanecían en el exterior del recinto, muchas de ellas después de haber pasado la noche en el lugar.

La Policía Nacional ha cortado la carretera y ha desplegado efectivos en los accesos a Loma Colmenar para impedir que la concentración continuara creciendo. Los agentes han intentado dispersar a los migrantes, que han tenido que abandonar la zona con sus pertenencias.

Traslado desde la Playa del Trampolín

El origen de esta concentración se encuentra en el traslado de centenares de migrantes desde la playa del Trampolín hasta la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar.

El Gobierno ha habilitado este espacio para acoger a parte de las personas que permanecían en la zona del litoral, pero con el paso de los días otros migrantes se han desplazado hasta las inmediaciones con la intención de conseguir acceder al recinto.

Este lunes han podido entrar alrededor de 400 personas, según la información facilitada sobre el dispositivo. Una vez alcanzada la capacidad prevista, las personas que permanecían en el exterior han intentado acceder igualmente, lo que ha terminado desencadenando los incidentes.

La explanada se ha convertido durante los últimos días en un campamento improvisado. Los migrantes han pasado allí las noches, ocupando los alrededores del recinto y extendiéndose por la carretera de acceso. La concentración ha generado, además, molestias y conflictos en las inmediaciones de las zonas residenciales de Loma Colmenar y del Hospital Universitario de Ceuta.

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La situación ha obligado a reforzar la presencia policial en el entorno para evitar que la concentración de personas en el exterior termine bloqueando por completo los accesos y para garantizar la seguridad tanto de los propios migrantes como de los residentes y trabajadores de la zona.

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