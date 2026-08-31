En el distrito de San Blas
Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid
El afectado ha sido trasladado "dinámicamente estable" a un hospital de la capital
EFE
Un joven de 20 años ha resultado herido grave este lunes por la tarde en el madrileño distrito de San Blas tras sufrir dos heridas por arma blanca, ha informado Emergencias Madrid.
El joven ha sido trasladado "dinámicamente estable y con preaviso hospitalario a un hospital de Madrid -no se ha precisado cuál- con pronóstico grave", ha detallado Fernando Ferreras, jefe de Guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).
Los sanitarios, previamente, han atendido al herido en el lugar de los hechos, donde presentaba "una herida a nivel fosa ilíaca izquierda". Tras realizarle una ecografía, han sospechado que podría presentar una "posible lesión en el bazo", ha añadido Ferreras.
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, además, han realizado las diligencias oportunas.
Fuente: El Periódico
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