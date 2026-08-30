Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de agosto de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 30 de agosto de 2026 es: 12, 29, 33, 38 y 50, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Alberto participó en un grupo de duelo tras perder a su mujer: «Es una herramienta fenomenal para seguir adelante»
- El interés por las licencias de navegación se dispara en Vigo en víspera de que cambie la normativa para las motos de agua
- Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
- Una botella con 28 años de mensajes navega de Cuba a Vigo: las hermanas Soto la devolverán al mar para seguir haciendo historia
- Del Caribe a Galicia para cubrir la falta de curas: «Va a llegar un momento en que no podremos atenderlo todo»
- Sanidade aprueba la obra de ampliación de las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro
- Detenido en Vigo tras romper las ventanillas de al menos seis coches para intentar robar
- Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas