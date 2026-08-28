Zentangle, el arte de meditar creando dibujos abstractos

A las puertas de su acogedor estudio en Vigo, Sofía Vázquez recibe e invita al visitante a adentrarse en el universo de un método de dibujo meditativo y relajante al alcance de cualquier persona y que se centra en la repetición de una serie de patrones sobre el papel que, finalmente, acaban originando una «ilustración completa» en pequeño formato. Sentada en la mesa en la que precisamente sus alumnas replican en bucle líneas y círculos para conformar esas pequeñas piezas artísticas, Sofía Vázquez cuenta que el Zentangle es una técnica de arteterapia y dibujo meditativo procedente de Estados Unidos que aporta «importantes beneficios terapéuticos», puesto que según indica, «favorece la concentración, al mantener la mente fija siempre en algo repetitivo; además de ser bueno para la psicomotricidad, por la coordinación ojo-mano; también activa la memoria, porque a medida que practicas vas recordando los patrones y, en lo terapéutico, es un buen antiestrés y permite la socialización, porque creas comunidad».

A sus 55 años, esta viguesa es una de las pocas personas acreditadas para impartir este método en Galicia y, tras decidirse a dejar su anterior trabajo y emprender abriendo su propio estudio de Zentangle en la ciudad olívica, en la actualidad también ha dado el salto al ámbito universitario, puesto que tras probar con un par de sesiones, próximamente llevará a cabo un curso de varios meses en la UNED, dado el éxito de afluencia y el interés suscitado por esta técnica de arteterapia.

La artista y profesora de Zentangle Sofía Vázquez, en su estudio en Vigo. / Marta G. Brea

En este sentido, Sofía Vázquez explica que «a la gente es algo que les gusta mucho porque incluso tengo alumnas que me envían fotos todos los días de su 'zentangle' diario, porque les relaja mucho poder tener ese tiempo para ellas. Cuando tienes la mente en el trabajo, los niños, casa, etc, ponerte a dibujar estos patrones, que son muy fáciles, es dedicarte un momento para ti y es como una meditación, es como quien va a yoga para despejar».

El beneficio de realizar esta práctica de arteterapia de forma conjunta es un aspecto que Sofía Vázquez destaca especialmente, ya que favorece la socialización y, muy especialmente, la conformación de grupo. Así, esta profesora viguesa de Zentangle destaca que «la mayor parte de mis alumnas son mujeres que rondan los 50 y que a lo mejor sus hijos ya son mayores o que tienen amistades, pero no un grupo como tal, y aquí se forma un ambiente muy agradable alrededor del dibujo y en el que además siempre hablamos de todo, por lo que es muy positivo».

Un ejemplo de patrón de Zentangle. / Marta G. Brea

Pese a sus pequeñas dimensiones, elaborar un pequeño 'zentangle' puede conllevar fácilmente un par de horas de trabajo y Sofía Vázquez también explica que, además de obtener la ilustración semejante a una pieza de mosaico, esta técnica de patrones repetitivos también permite la posibilidad de ser aplicada como fondo en ilustraciones de mayor tamaño, e incluso de pasar de formas más geométricas a motivos más orgánicos asociados a la naturaleza.

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Esta viguesa cuenta que tomar la decisión de dedicarse a impartir Zentangle le costó, sin embargo, tras varios años compaginando su anterior trabajo en el sector de la automoción con los cursos que impartía los fines de semana, apostó por dar el salto y abrir su propio estudio, en parte, gracias al empuje de sus propias alumnas, quienes «querían un espacio propio en el que dibujar Zentangle». Así fue que nació Vagar Estudio Creativo, una «habitación propia» artística y comunitaria en la que además de las clases, esta viguesa también celebra talleres monográficos de otras técnicas con invitadas especiales como escritoras y otras artistas de la ciudad.