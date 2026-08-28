Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (Valencia) Los medios aéreos han retomado esta mañana los trabajos para extinguir el incendio forestal declarado la tarde del jueves en la Devesa de El Saler (Valencia), cuyo perímetro "prácticamente no ha avanzado", ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. El último balance oficial hecho anoche informaba de 31,38 hectáreas arrasadas en un perímetro de 4,21 kilómetros. A las nueve de esta mañana estaba previsto que comenzara una nueva reunión de coordinación de la emergencia del Cecopi, a cuyo término se actualizarán los datos y el estado del dispositivo de control.

Más de 160 desalojados por el incendio de El Saler (Valencia) pasan la noche en La Fonteta Un total de 161 personas desalojadas de la pedanía de El Saler y de los cámpines de la zona han descansado esta noche en La Fonteta (Valencia) tras el incendio forestal declarado este jueves, según ha informado Cruz Roja, encargada de atender a los vecinos con cenas y kits de higiene. Para esta mañana, a las 9 horas, hay prevista una nueva reunión de Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para valorar la evolución del fuego, en el que han trabajado durante la noche cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias.

Extinguido el incendio declarado en La Taha (Granada) El incendio declarado este jueves por la tarde en el paraje Cortijo Campuzano, en el término municipal de La Taha (Granada) ha quedado extinguido durante la noche, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). El incendio se ha originado a las 12:04 horas y se ha dado por estabilizado a las 16:00 horas gracias al trabajo de medios aéreos y terrestres del INFOCA. El dispositivo ha llegado a estar formado por 39 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales dos autobombas, un helicóptero ligero, tres semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Vigilan posibles reactivaciones en el fuego de Salas de Bureba (Burgos), ya estabilizado El incendio de Salas de Bureba (Burgos) evoluciona de forma muy favorable y, aunque el fuego ya se ha dado por estabilizado, los equipos de extinción vigilan posibles reactivaciones a consecuencia del viento, ha indicado este jueves la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León. Según la información que ha trasladado el Gobierno autonómico, se ha realizado una línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte del perímetro y se trabaja en localizar los posibles puntos calientes para su eliminación y enfriamiento. La situación meteorológica es de inestabilidad, aunque hay previsión de tormenta en la zona esta vendrá acompañada de fuertes rachas de viento, por lo que se ha mantenido de momento el índice de gravedad potencial (IGR) 1, a la espera de tener la seguridad de que no se producirán reactivaciones.

El fuego de Salas de Bureba (Burgos) evoluciona "muy favorablemente" pero mantiene el IGR 1 por el viento El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Salas de Bureba (Burgos) evoluciona "muy favorablemente", aunque se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 ante la previsión de fuertes rachas de viento que podrían provocar reactivaciones, según ha informado la Junta de Castilla y León. El dispositivo ha realizado una línea de seguridad con maquinaria pesada en la mayor parte del perímetro, que no ha crecido desde esta mañana, y trabaja ahora en localizar los posibles puntos calientes para su eliminación y en enfriar todo el perímetro. La situación meteorológica es de inestabilidad y existe previsión de tormenta en la zona, aunque esta estará acompañada de fuertes rachas de viento, por lo que se ha decidido mantener de momento el IGR 1.

La UME llega a El Saler (Valencia) para sumarse a las labores de extinción del incendio Unidades del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias han salido de su base en Bétera para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal de El Saler. Según la Generalitat, estos efectivos han llegado a la zona a las 17.40 horas. El fuego ha obligado a evacuar el pueblo de El Saler y los campings, así como a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). La Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, había enviado anteriormente un Es-Alert, sobre las 17.20 de este jueves. El mensaje indica: "Incendio en El Saler. Se ordena la evacuación del núcleo de población y de sus campings por la CV-500 dirección Valencia. Quienes no dispongan de vehículo propio deben acudir a la rotonda frente al centro de exámenes de la DGT para su traslado a la Font de Sant Lluís y Alquería del Básquet".

Llorca pide "máxima precaución" y colaboración ciudadana ante el incendio de El Saler (Valencia) El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "máxima precaución", prestar "atención" a las indicaciones oficiales y "colaboración ciudadana" ante el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, que ha obligado a evacuar esta población y a declara la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). En mensajes publicados en 'X', el jefe del Consell asegura estar "muy pendientes de la evolución del incendio en la Devesa de El Saler", que ha llevado a evacuar a la población y a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El 'president' ha hablado con la alcaldesa de València, María José Catalá, "para conocer los detalles del dispositivo". "Agradezco el esfuerzo incansable de los efectivos de emergencias y pido la máxima colaboración ciudadana. Mucha precaución y seguid solo las indicaciones oficiales" de Emergencias, ha insistido.

Anna Mora Las llamas obligan a evacuar el pueblo valenciano del Saler y sus campings El fuego sorprendía este mediodía en la Devesa del Saler, donde se ha declarado un incendio que ha obligado a cortar la carretera CV-500 y desalojar una torre de viviendas. La evolución del viento ha complicado la situación durante las últimas horas y ha provocado un cambio en la dirección de las llamas. Lee aquí la noticia completa.

Emergencias eleva a situación 2 del PEIF el incendio en El Saler (Valencia) El Centro de Coordinación de Emergencies ha escalado a situación 2 del Pla Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana el incendio declarado al mediodía de este jueves en El Saler, en la zona de la Gola de Pujol, y que ha obligado a evacuar esta población, según ha informado en su cuenta de X. La situación 2 del PEIF se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro además de la posibilidad de incorporar medios extraordinarios. El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha ordenado preventivamente evacuar el pueblo de El Saler y los campings a causa del incendio declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler.