El tiempo que viene en Vigo: lluvias para despedir agosto y hasta 29 grados al arrancar septiembre

Vigo despedirá agosto con un último fin de semana marcado todavía por las nubes y la posibilidad de lluvia, aunque con una clara tendencia a la mejoría antes de entrar en septiembre. Las previsiones de AEMET y MeteoGalicia coinciden en que la inestabilidad irá perdiendo fuerza y dará paso durante los primeros días del nuevo mes a un escenario bastante más veraniego.

El sábado 29 de agosto comenzará sin demasiados problemas, pero las condiciones empeorarán con el paso de las horas. AEMET mantiene para Vigo una mínima de 16 grados y una máxima de 23, con cielos cada vez más cubiertos. La probabilidad de precipitación será reducida durante la mañana, pero subirá hasta el 80% entre las 12.00 y las 18.00 horas y se mantendrá en el 45% durante el tramo final de la jornada.

MeteoGalicia dibuja igualmente un sábado con presencia de precipitaciones en Vigo y su área, antes de una mejoría progresiva durante el domingo.

El cielo vigués, este viernes. / Marta G. Brea

El domingo mejorará a partir del mediodía

El domingo 30 será, en principio, el día más favorable para hacer planes al aire libre, especialmente durante la segunda mitad de la jornada. AEMET vuelve a situar los termómetros entre 16 y 23 grados, aunque mantiene un 55% de probabilidad de lluvia durante la primera mitad del día.

Después, el escenario cambia de forma clara: la probabilidad de precipitación será nula durante la tarde, con apertura progresiva de claros.

El cambio de tiempo se consolidará ya con el final de agosto. Para el lunes 31, AEMET prevé 14 grados de mínima y 23 de máxima, con alguna lluvia débil posible durante la primera mitad del día y una tarde mucho más tranquila.

De los 23 a los 29 grados en pocos días

Septiembre arrancará con una rápida recuperación de las temperaturas. El martes 1 se esperan en Vigo 14 grados de mínima y 23 de máxima; el miércoles 2, los termómetros podrán alcanzar los 25 grados, y el jueves 3 la previsión de AEMET eleva ya la máxima hasta los 29 grados, con cielo despejado y una mínima de 16.

No parece, por tanto, que el inicio del otoño meteorológico, que comienza el 1 de septiembre, vaya a suponer una despedida inmediata del ambiente veraniego.

Para la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la agencia considera que lo más probable es que predomine el tiempo estable, con temperaturas altas para la época en buena parte de España y precipitaciones escasas.

¿Y qué tiempo hará el resto de septiembre?

Cuanto más se amplía el horizonte, mayor es la incertidumbre, sin embargo, los modelos sí permiten identificar tendencias. AEMET espera que entre el 7 y el 13 de septiembre continúen las temperaturas por encima de los valores habituales en buena parte del país, acompañadas de pocas precipitaciones, salvo lluvias en algunos puntos del extremo norte y posibles tormentas en áreas del interior y el este peninsular.

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Para la semana del 14 al 20 de septiembre, la señal cálida continúa: las temperaturas podrían volver a situarse por encima del promedio de la época, aunque a ese plazo la incertidumbre ya es elevada y no existe una tendencia clara respecto a las lluvias.