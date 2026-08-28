Las nubes «eclipsan» la Luna roja en Galicia

Dos semanas después del histórico eclipse solar, este viernes era jornada de nueva cita con el cielo, pero en Galicia las previsiones meteorológicas no fallaron y el cielo cubierto y las precipitaciones impidieron a los más madrugadores disfrutar de otro de los fenómenos más esperados de este verano en el ámbito astronómico, el eclipse parcial de Luna, ansiando más de uno llegar a captarla vestida de tonos rojizos sobre emblemáticos paisajes de la comunidad como el archipiélago de las Cíes, en la ría de Vigo.

Tras una semana bajo la influencia de las bajas presiones, los intervalos nubosos y las lluvias se mantuvieron en la madrugada de este viernes en Galicia y, mientras que en otros puntos de la península ibérica el espectáculo astronómico sí fue visible, la mayoría de gallegos y gallegas se quedaron con las ganas.

El eclipse dio comienzo a las 4.34 horas y se prolongó hasta las 7.52 horas, y si bien para algunos fue posible registrar el inicio del eclipse entre nubes, como fue en el caso de A Coruña, el punto álgido se produjo en el entorno de las 6.15 horas, cuando la sombra terrestre cubrió el 93% de la superficie del satélite, y la imagen de la Luna envuelta en tonos rojizos en el momento de máxima cobertura no fue posible tomarla desde la mayor parte de la comunidad gallega. No ocurrió así en otros puntos de España como Córdoba, Sevilla, Cuenca o Vitoria, entre otros, que tuvieron más suerte para observar el fenómeno astronómico.

Un momento del eclipse parcial lunar visto esta madrugada desde Mairena del Aljarafe, Sevilla. / Jose Manuel Vidal

En la provincia de Pontevedra, el presidente de la Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra, Igor Piñeiro, afirmó que no fue posible su contemplación en la zona de las Rías Baixas y, desde la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura-FC3, entidad que gestiona el Observatorio Astronómico de Forcarei, Enrique Alonso Blanco indicó que «á hora que era, aínda que había algún clariño, precisamente a Lúa estaba moi baixa e non foi posible, se estivera despexado, poderiamos ter apreciado esa tonalidade laranxa e vermella. Foi unha pena, porque a esa hora coincidía coa Lúa poñéndose e sería unha foto moi bonita co fondo das Cíes e a Lúa eclipsada».

En este sentido, Enrique Alonso explicó que «é certo que non era a mellor hora, porque non era noite de todo; para apreciar ben a Lúa ben ten que estar canto máis escuro mellor e o ideal son zonas co horizonte despexado. As zonas costeiras eran os mellores puntos, neste caso, pero o tempo non acompañou». Por otra parte, el presidente de la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura-FC3 apuntó que, a diferencia de los eclipses solares, el lunar ofrece muchas más oportunidades de contemplación, puesto que «os de Lúa, a diferenza dos solares, que transcorren en zonas moi concretas e en pouco tempo, o positivo que teñen é que se poden observar en todas as partes do planeta nos que sexa noite e poden apreciarse ademais durante máis tempo, ao ser a Terra máis grande, ten maior duración. Os únicos requisitos son que a Lúa estea chea e que cadre despexado», concluye.

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El eclipse parcial de Luna pone el broche a un verano de importantes eventos astronómicos en España y que continuarán a lo largo del próximo 2027, puesto que el 2 de agosto tendrá lugar un segundo eclipse solar total, como el que ocurrió el 12 de agosto, pero con una duración mayor, de cerca de cuatro minutos y que solo será observable en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. El cierre al llamado trío de eclipses solares lo pondrá el eclipse anular en enero de 2028.