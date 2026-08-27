Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos

A mediados del mes de junio, Netflix soltó la bomba: Clanes, la exitosa serie de la plataforma roja protagonizada por Clara Lago y el compostelano Tamar Novas, contará con una tercera y última temporada.

Una última entrega de la ficción producida por la coruñesa Vaca Films que ya ha comenzado a hacer los preparativos para una última descarga en el mundo del streaming.

Así, los rodajes de esta tercera y última temporada de la serie comenzaron a grabarse este mes de agosto, unos rodajes que se prolongarán hasta el mes de octubre.

Este martes, la empresa Toma Extra Casting, que en las últimas semanas ya abrió el proceso de selección para varios de los rodajes del final de la serie, sigue buscando extras con los que ayudar a poner el broche de oro a una historia que, en sus anteriores temporadas, logró pegar a las pantallas a millones de personas de todo el mundo.

Requisitos para salir en 'Clanes'

En esta ocasión, se buscan "hombres de aspecto eslavo o de Europa del Este", de entre 30 y 60 años y que sean residentes en Galicia. Además de no haber acudido nunca a grabar en la serie.

Los rodajes tendrán lugar este miércoles 26 de 11.00 a 20.00 horas y el jueves 27 de 12.00 a 21.00 horas en Miño.

Aquellas personas interesadas en participar en el desenlace de uno de los mayores éxitos recientes de Netflix deberán inscribirse mandando un WhatsApp al 614 47 02 87.

Un fenómeno global de Netflix desde Galicia

La serie, que acerca el narcotráfico en las costas de Galicia a través de localizaciones como Cambados, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón y Ferrol, entre otras, llegará pronto a su fin tras convertirse en todo un fenómeno global.

Fotograma de la segunda temporada de 'Clanes' / Netflix

Si en la primera temporada —que nos presentaba a Ana (Clara Lago), una abogada que llega a la localidad gallega de Cambados desde Madrid con la intención de vengar la muerte de su padre, pero que, finalmente, acaba enamorándose del hijo del importante narcotraficante gallego que persigue, Daniel Padín (Tamar Novas)— Clanes no solo logró colarse en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países, sino ser el título más seguido en 28 estados, la segunda entrega —en la que Ana y Daniel continúan con su historia de amor, aunque en clanes de la droga rivales— no se quedó corta a la hora de hablar de números.

Y es que la serie de la productora coruñesa Vaca Films, que descargó por segunda vez en la plataforma roja el pasado 3 de abril, no necesitó ni siete días para conseguir ser la ficción más vista en España.

El compostelano Tamar Novas y Clara Lago, en una escena de ‘Clanes’. / Netflix

Un broche de oro lleno de acción

Ahora, Netflix espera muy pronto reeditar el éxito de las temporadas anteriores con una tercera, la definitiva, que, tal y como ha anunciado el gigante del streaming, nos situará poco más de un año después de los hechos acercados en la segunda entrega.

Según detalla la plataforma roja, Ana ha pasado página y vive, lejos de Cambados, una nueva vida como testigo protegida junto a su madre y su hija mientras Daniel, que también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, está obsesionado con encontrarlas.

Noticias relacionadas

El problema es que el clan de los Padín vive su peor momento y su lucha contra un clan albanés que intenta quedarse con todo el negocio de las descargas de droga en la zona rompen la paz en Cambados y, quien sabe si la de Daniel y Ana.

Fuente: El Correo Gallego