«Joyriding», el estúpido reto viral que ha dejado 12 muertos en Reino Unido e Irlanda: «Piensan en los 'likes', solo piensan en el reconocimiento»

Una nueva tendencia en redes sociales, llamada 'joyriding', está sacudiendo las carreteras británicas e irlandesas. A lo largo de las últimas semanas, la muerte de siete personas, entre ellas dos agentes, en un choque frontal entre un coche patrulla y un Volkswagen Passat robado que circulaba este sábado en sentido contrario en la carretera A66, cerca de Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra, ha reabierto el debate sobre la influencia de las redes sociales en algunos jóvenes.

Esta estúpida negligencia también ha llegado a Irlanda, donde cinco jóvenes han perdido la vida en un accidente mientras conducían en sentido contrario por una autopista, cerca de Dublín. Los chicos, de entre 15 y 18 años, ya habían publicado algún vídeo de 'joyriding' en las redes, pero, esta vez, sufrieron un choque fatal que resultó también con varios heridos graves de una familia de cuatro personas, según 'The Guardian'.

A raíz de todos estos accidentes, mucha gente ha empezado a preguntarse qué es y en qué consiste exactamente el 'joyriding'. La respuesta es tan clara como sobrecogedora: se trata del reto en el que se roba un vehículo para conducirlo de forma temeraria o a alta velocidad solo por diversión, adrenalina o estatus social, sin la intención de quedárselo permanentemente ni de lucrarse con la venta de sus piezas.

Espectáculo en redes

Además de suscitar preocupación entre algunos usuarios, este tipo de contenido se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales: una exhibición de presunta audacia, ilegalidad e imprudencia que atrae a los espectadores a TikTok y otras plataformas de redes sociales con vídeos de persecuciones policiales y choques espectaculares.

Y esto no solo es un peligro para los jóvenes que intentan replicar estas prácticas, sino que también representa un grave riesgo para muchos conductores del Reino Unido: en cualquier momento pueden encontrarse con un coche circulando en sentido contrario y pagar las consecuencias de esta peligrosa tendencia viral.

Alzar la voz

Como era de esperar, a raíz de los recientes fallecimientos, algunas figuras importantes del Reino Unido han alzado la voz. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Graham Kavanagh, exoficial de la policía irlandesa. "¿Cómo es posible que cinco jóvenes se junten y decidan que esto es una buena idea? ¿En qué nos hemos equivocado como sociedad?", preguntó.

Por otro lado, algunos expertos han salido al paso para explicar mejor el fenómeno del 'joyriding': "Buscar la emoción y la admiración de los compañeros a través de este tipo de comportamiento no es nuevo, pero las redes sociales han intensificado y amplificado el fenómeno", afirmó en 'The Guardian' Mary Aiken, profesora de ciberpsicología forense en la 'University of East London'.

'Likes' y reconocimiento

Finalmente, la propia Mary Aiken expone con qué finalidad se graban este tipo de contenidos: "Tienen un pie en el mundo real y otro en el ciberespacio. El ciberespacio es psicológicamente inmersivo y puede aumentar la predisposición a asumir riesgos e ignorar las consecuencias. Piensan en los 'likes', solo piensan en el reconocimiento".

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A pesar de que es complicado controlar este fenómeno, TikTok ha asegurado que está colaborando activamente, monitoreando el contenido relacionado con esta moda y eliminando vídeos y cuentas que infringen sus normas. Afirma que está eliminando el contenido que muestra actividades susceptibles de ser imitadas y que podrían causar daños físicos importantes, como el 'joyriding'.

Fuente: El Periódico