Galicia se prepara para un eclipse parcial de Luna empañado por las nubes

Las predicciones meteorológicas parecen que se cumplirán y las nubes «eclipsarán» el eclipse parcial de Luna de esta noche. Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones, por lo que los intervalos nubosos y los chubascos serán la tónica de una jornada que prometía otro espectáculo astronómico.

Por su localización geográfica, Galicia se encontraba entre las zonas privilegiadas para disfrutar del fenómeno. El eclipse será visible desde toda España y, en el caso gallego, la Luna se ocultará por el horizonte después de que haya concluido la fase de parcialidad, precisamente el tramo más vistoso del recorrido del eclipse.

Sin embargo, todo apunta a que las nubes también quieren su parte de protagonismo y amenazan con interponerse entre la Luna y quienes esta madrugada levanten la vista al cielo.

Con o sin nubes en el horizonte, el eclipse lunar comenzará a las 03:23 horas, hora peninsular, de la madrugada del jueves al viernes, con la entrada de la Luna en la penumbra terrestre, la zona de sombra parcial que proyecta la Tierra hacia el espacio. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la fase parcial comenzará a las 04.34 horas y concluirá a las 07.52 horas, siendo el momento de máxima cobertura de la Luna será a las 06.12 horas. El eclipse finalizará completamente alrededor de las 08.00 horas, cuando el satélite se ocultará por el horizonte.

A diferencia del eclipse solar, el de Luna es un fenómeno bastante largo, por lo que cabe la posibilidad de que el mal tiempo dé una tregua en algún momento a los aficionados a la astronomía y les permita disfrutar de este espectáculo, que teñirá la Luna de rojo.

Para disfrutar de este fenómeno no son necesarios equipos especiales de observación ni medidas de protección ocular. La clave estará en disponer de un claro hacia el horizonte oeste.