Fundición o colección privada “de valor incalculable”: los destinos posibles del Tesoro de Villena tras el robo

Un robo histórico que preocupa, y mucho, a los especialistas. El hurto del Tesoro de Villena, que se ha llevado a cabo en la madrugada de este jueves en el museo de la localidad, deja en el aire muchas incógnitas. Especialmente, cuál es el futuro de la colección y si esta se podrá recuperar.

En caso de que no se dé este último desenlace, la comunidad académica se debate entre si el tesoro se fundirá o se destinará a una colección privada. El primer desenlace sería el más traumático, aunque posible debido a la facilidad de reconocer la colección, que delataría a su poseedor en caso de que lo exponga a un tercero y, con ello, la denuncia posterior que podría recaer sobre él.

“Este tipo de colecciones son muy difíciles de colocar en el mercado”, dice Francisco Javier Jover, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante (UA), que también cree que “en caso de que el robo haya sido por encargo supone un riesgo muy grande para quien lo posea, porque es imposible que un tercero no lo reconozca”. Sin embargo, Jover admite desconocer cuál es la finalidad exacta del hurto, dada su excepcionalidad. “Fundir eso sería un crimen y espero que no se haga, pero quien sabe”, dice el académico con escepticismo.

En caso de que el robo haya sido por encargo supone un riesgo muy grande para quien lo posea Francisco Javier Jover — Catedrático de Prehistoria de la UA

El tesoro, tal como explica Jover, cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), “la máxima que otorga el Estado español”, y por tanto “su valor es incalculable, no se puede determinar”. El cálculo más aproximado de hacer es el de la fundición del oro. El conjunto pesa en total 10 kilos, de los cuales 9,1 son de oro. La fundición de este material, teniendo en cuenta el peso, se podría vender en el mercado por un valor aproximado de 1,2 millones de euros.

La cantidad es elevada y la fundición sería menos arriesgada para los autores del hurto que la posesión del tesoro, cuyo valor en el mercado, si se mantiene íntegro, sería mucho más elevado debido a su significado histórico, cultural y patrimonial.

Creo que la intención es fundir el tesoro, porque la facilidad de denunciar hace imposible su venta Gabriel García — Catedrático de Prehistoria de la UA

Sin olvidar su “peso emocional”, tal apunta Gabriel García, catedrático de Prehistoria de la UA y uno de los mayores conocedores del tesoro. “Por piezas no se puede vender porque están muy reconocidas a nivel internacional y vender el tesoro en un mercado negro debe ser muy complicado”. Por ello, cree que “la intención es fundirlo”, porque “la facilidad de denunciar hace imposible su venta”. Tampoco se descarta que detrás del hurto haya “coleccionistas privados”, tal como sugiere Carolina Doménech, directora del Instituto Universitario de Investigación Arqueológica y Patrimonio Histórico (Inaph) de la UA. Aun así, la especialista apunta que “fundir el tesoro sería el destino más sencillo para sacar beneficios”.

No hay que descartar que el robo sea obra de coleccionistas privados Carolina Doménech — Directora del Inaph

Pero hay quien cree que llevar a cabo un robo de esta magnitud no debe ser para llevar a cabo una fundición del material. “No creo que alguien quiera convertir esto en un lingote, existen coleccionistas que no exponen al público o incluso inversores que se dedican a la compraventa de materiales robados”, dice Pablo Rosser, doctor en Patrimonio Histórico Artístico, con experiencia en excavaciones y quien afirma haber tenido en sus manos el tesoro gracias a su relación profesional con el descubridor, José María Soler. A Rosser le preocupa que “con esto se sube el listón de los robos, y eso es muy peligroso para el patrimonio cultural”.

No creo que alguien quiera convertir esto en un lingote, existen coleccionistas que no exponen al público Pablo Rosser — Doctor en Patrimonio Histórico Artístico

Un patrimonio común

El Tesoro de Villena es uno de los bienes patrimoniales más valorados por los especialistas. No solo de la provincia de Alicante, sino de Europa. “Su valor es bestial”, dice Jaime Molina, catedrático de Historia Antigua de la UA que también cree que el destino más probable es el de la fundición. “No se puede vender en el mercado y dudo que sea un robo por encargo porque quien lo tenga no lo podrá enseñar, cualquiera lo reconocerá”, afirma.

Volviendo al valor cultural de la colección, Molina destaca “lo que representa de una sociedad prehistórica, que con el tesoro demuestra que estaba lo suficientemente avanzada como para tener ese tipo de acumulaciones que no corresponden con su época”. El catedrático se muestra “desolado” y teme que “si la policía no lo recupera es difícil que se vuelva a ver, porque un tesoro así no se expone de manera ilegal”.

El tesoro no se puede vender en el mercado y dudo que sea un robo por encargo porque quien lo tenga no lo podrá enseñar Jaime Molina — Catedrático de Historia Antigua de la UA

El Tesoro de Villena se descubrió el 1 de diciembre de 1963. “Fue un hallazgo casual en la rambla de Panadero, en el corredor de Beneixama, a unos dos kilómetros de Villena”, dice Francisco Javier Jover, también catedrático, que recuerda que se halló “extrayendo áridos para la construcción”. José María Soler, director del Museo de Villena, “se dio cuenta de la magnitud”. Las piezas de oro, plata y hierro estaban dentro de una vasija de cerámica del año 1.200 antes de Cristo, aproximadamente. “Se vio que era un conjunto áureo incomparable”.

Noticias relacionadas

De hecho, Gabriel García apunta que una representación de la Edad de Bronce de estas características “solo se puede hallar, en cuanto a símbolos de poder de las sociedades del pasado, en Grecia”. Para el catedrático, “es fundamental insistir en el valor histórico que se acaba de perder”.