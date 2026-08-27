Adolescentes y deporte, entre lo saludable y la obsesión

A cualquier edad, la práctica deportiva implica múltiples beneficios y, en el caso de etapas más vulnerables como la adolescencia, constituye un factor protector tanto de la patología mental como de la autoestima, según los expertos. Sin embargo, existe otra realidad alrededor de deporte y adolescentes, muy especialmente influenciada por el impacto de las redes sociales, y es que tanto familias como profesionales advierten que estas plataformas intensifican la presión estética a edades cada vez más tempranas, de manera que se dan casos en los que el deporte deja de ser una fuente de bienestar y se traduce en una obsesión.

La doctora en Psicopedagogía y psicóloga María Calado ya llamó la atención hace unos meses en un reportaje en FARO sobre el regreso de un ideal estético «que esixe corpos extremadamente delgados, con músculos definidos e, ao mesmo tempo, sen graxa visible». Esta experta afirmó también que la presión por encajar en los nuevos cánones de belleza establecidos «afecta a todos os xéneros, pero de forma diferente». En este punto, María Calado analiza que si bien mientras en las adolescentes o las mujeres el ideal pasa por la obtención de un cuerpo muy delgado, en el caso de los varones estas exigencias caminan en sentido opuesto, explicando la especialista que, «nos homes, o ideal corporal dominante non é a delgadeza, senón a musculación: un corpo grande, definido, sen graxa pero con volume».

Esta experta considera que esta diferencia en el ideal estético tiene consecuencias directas en los trastornos asociados. Así, Calado apunta que «mentres nas mulleres predominan condutas de restrición severa orientadas a reducir o corpo, nos homes é máis frecuente a vigorexia —a obsesión por aumentar a masa muscular— así como o uso de substancias como os esteroides anabolizantes ou os suplementos en doses perigosas. Iso non significa que os homes non desenvolvan trastornos alimentarios restritivos, pero o camiño cara ao sufrimento corporal masculino ten con frecuencia outra forma». En cuanto a los aspectos en común, para esta doctora en Psicopedagogía están claros: «As redes sociais aceleraron e intensificaron esa presión a idades cada vez máis temperás. Nenas de oito ou nove anos xa manifestan insatisfacción co seu corpo e isto non é un problema individual, é un problema de saúde pública», concluye.

Especializada en psicología deportiva, desde el gabinete vigués Inerzia, Eva Vilar expone que la adolescencia es una etapa «especialmente vulnerable en la construcción de nuestra autoestima e identidad. Empezamos a hacernos las preguntas de quién somos y qué lugar ocupamos en el mundo y, gracias al deporte, las podemos responder desde un marco social, desde la pertenencia a un grupo, lo cual es importantísimo. Adquirimos un rol dentro del deporte, ya sea en equipo o individual, y conseguir los objetivos que nos marcamos también es un reforzador de la autoestima. Además, tiene efectos neuroquímicos conocidos como la liberación de endorfinas, serotonina, que en general influyen en la salud y en el bienestar. Y luego, evidentemente, genera un estado físico no solo mental, sino físico saludable y atractivo. Aquí hay que recordar que la emoción corporal en la adolescencia ocupa un lugar central en la construcción de la autoestima y, desde ese punto de vista, el deporte tiene un papel muy importante y positivo, siempre y cuando se haga con cabeza».

Relacionado con el impacto de las redes sociales, Eva Vilar explica que «lo que me encuentro en consulta son muchos adolescentes que han dejado de hacer deporte por mero placer y que ahora lo asocian a determinado rendimiento, a un determinado cuerpo y muchas veces también a una determinada imagen, lo cual es muy peligroso porque a los adolescentes lo que más le importa es qué piensan los demás de ellos. Si asocias tu valía personal a tu imagen, a estar más delgado, más fibroso, a estar más fuerte, y luego te subes a Instagram y recibes el refuerzo en forma de 'like', al final es consolidar ese círculo del refuerzo: cuantos más 'likes', más quiero entrenar. Se convierte en algo peligroso porque el deporte deja de ser para ellos fuente de bienestar y comienza a ser una obsesión. Y me encuentro mucho adolescentes con los que empezamos hablando del rendimiento deportivo y acabamos hablando de por qué no se sienten suficientes; uno de los sentimientos que más están sufriendo es ese, el de no sentirse suficientes».

En positivo

En los cuatro años y medio que llevan abiertos, desde Iron Box Vigo, Pedro Crespo constata que, cada vez más, los más jóvenes se están animando a entrenar. En su opinión, esto se debe a que «cada vez hay más cultura del deporte, de la salud, y las nuevas generaciones están mucho más concienciadas en lo importante de la práctica deportiva y, sobre todo, con respecto al entrenamiento de fuerza, algo que a los jóvenes también les gusta, disfrutan y les entretiene».

El impacto de las redes sociales está presente, pero Pedro Crespo apunta que «Instagram intenta vender cómo tienes que estar, pero creo que en general, a nivel de entrenamiento, las redes sí que han hecho mucho en positivo a la hora de concienciar sobre la importancia de entrenar». En este sentido, el responsable de este centro de crossfit destaca que «para nosotros lo prioritario es que la persona esté sana, nunca subir pesas o rendimiento, lo principal es estar saludables e intentamos también hacer mucho trabajo preventivo para evitar lesiones. De hecho, muchas personas vienen a 'crossfit' para estar fuertes y sanos para luego hacer otros deportes».

Por último, con respecto a la práctica deportiva en adolescentes, Crespo defiende que «que cada vez haya más chicos y chicas que quieran hacer deporte es muy muy positivo, siempre teniendo en cuenta que son una población en desarrollo y que, a la hora de entrenar, es importante una correcta ejecución, trabajar bien la técnica y evitar determinadas cargas en edad de crecimiento. Pero pienso que para ellos genera beneficios muy positivos».

Diversificar las fuentes de autoestima

A la hora de abordar de qué manera es posible prevenir que los adolescentes establezcan una relación negativa con la práctica deportiva y el culto al cuerpo, la psicóloga deportiva Eva Vilar indica que resulta clave «diversificar las fuentes de autoestima». Así, la especialista menciona que «si solo basamos la autoestima en el físico, en el rendimiento deportivo o en el número de ‘likes’ en Instagram y esto falla, nos vamos a venir abajo. Pero si la autoestima va ligada a cómo soy en familia, como amigo, como estudiante, también como deportista, si se diversifica, la identidad estará mejor construida y los índices de autostima no se vendrán abajo, será menos frágil porque no estará ligada a una sola cuestión que además depende del criterio externo y no interno».

Sobre las figuras de referencia de los jóvenes, Eva Vilar recomienda que progenitores y entrenadores «prediquen con el ejemplo», es decir, que «a la hora de analizar el valor de alguien, tanto profesional como personal, no se centren solo en el cuerpo, sino en cómo es más allá, si es inteligente, generoso, cariñoso...».

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Asimismo, sobre la práctica deportiva y el uso de las redes sociales, la experta destaca que la prohibición no suele llevar a buen puerto, por lo que recomienda prestar atención para que «se haga en su justa medida, que se un uso y no un abuso». A este respecto, esta psicóloga comenta que, «en cuanto al deporte, me parece más fácil que sea sano y que los entrenadores y los padres estén atentos para que su práctica sea saludable. En cuanto a las redes sociales, sí que me parece que hay que limitar muchísimo el uso por parte de menores de edad, especialmente por lo que comentaba anteriormente de que su cerebro está en desarrollo y reciben un montón de estímulos».