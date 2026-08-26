Tentadores incompletos
'La isla de las tentaciones 11' muestra a sus primeros irresistibles solteros, con un conocido de Telecinco en su plantilla
Mediaset solo ha anunciado por ahora a seis chicos, aunque el grupo podría ampliarse con rostros conocidos de otras ediciones y formatos de Telecinco.
Carlos Merenciano
'La isla de las tentaciones 11' ya ha puesto rostro a sus primeros solteros. Aunque el programa suele contar con una decena de tentadores masculinos, Mediaset Infinity solo ha presentado de momento a seis chicos, lo que deja abierta la posibilidad de que el grupo se complete más adelante con tentadores VIP, procedentes de otras temporadas del reality o incluso de otros formatos de Telecinco.
Javi (21 años, Málaga)
Entre los primeros nombres aparece Javi, empresario malagueño de 21 años, que se define como “un tío juguetón, muy picante” y presume de ser selectivo a la hora de ligar. “No me gusta ir con cualquiera”, asegura, antes de dejar claro su prototipo: “Rubia, bajita y con curvas, vamos lo que viene siendo una Barbie, me traen loco”.
Cristian (31 años, Madrid)
El rostro más reconocible de esta primera tanda es Cristian Orv, finalista de 'Gran Hermano 20'. Tiene 31 años, es de Madrid y trabaja como feriante. Llega al reality después de dos años soltero y con una seguridad absoluta: “Yo nunca me he esforzado en vender la moto a nadie porque yo me gusto a mí mismo y yo sé que gusto”.
Javi (24 años, Galicia)
Desde Galicia llega Javi Escorza, de 24 años, que se presenta como poeta y busca una “musa” que le inspire nuevos versos. Dice que no suele salir de fiesta con intención de ligar, pero que acaba conquistando “naturalmente sin quererlo”. Su gran arma, asegura, es su forma de comunicarse con las mujeres.
Rubén (25 años, Almería)
El tono más provocador lo pone Rubén, almeriense de 25 años y conductor de ambulancias. Se define como “juguetón, natural y muy magnético” y asegura que la noche es su territorio. Su carta de presentación no deja dudas sobre sus intenciones: “Si una chica tiene novio es un reto para mí y lo consigo”.
Cristóbal (26 años, Cádiz)
También forma parte del grupo Cristóbal, gaditano de 26 años y profesor de tenis, que presume de ganar más “sets” en la conquista que en la pista. Reconoce que ya ha estado con dos chicas que tenían pareja y lanza un aviso antes de entrar en el programa: “En 'La isla de las tentaciones' no hay dos sin tres”.
Fran (32 años, Barcelona)
La primera lista la completa Fran Aveiro, repartidor barcelonés de 32 años, que confía en su físico, sus ojos y su sentido del humor para seducir. Además, llega con repertorio propio de piropos, incluido uno que considera infalible: “Si yo fuera el mar y tú la roca haría subir la marea para besar tu boca”. Queda por saber si estos seis solteros serán los únicos tentadores masculinos o si Mediaset guarda todavía varios fichajes sorpresa para la nueva edición.
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Fuente: El Periódico
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