España es el país de la UE donde más cocaína se incauta y el consumo está más extendido: un 13% de los mayores de 15 años la probó al menos una vez

España es el país de la UE donde más cocaína se incauta y donde el consumo está más extendido: un 13% de los españoles de entre 15 y 64 años la ha probado en alguna ocasión. La cifra es el doble de la media de la UE, según refleja el último informe de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, el organismo oficial encargado de vigilar, analizar y combatir el consumo de drogas ilícitas y las adicciones en el continente. De acuerdo a este estudio, España supera holgadamente a Francia o Dinamarca (9,4%) o Países Bajos (8%). En Catalunya, según la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (Edades), el consumo de cocaína al menos una vez en la vida entre la población mayor de 15 años se dispara al 18,7% y hay un dato especialmente relevante: el 4,1% la ha consumido en los últimos 12 meses.

Con el cannabis, la tendencia también es similar y España es uno de los países donde esta droga más se fuma. Dos de cada diez jóvenes de entre 15 y 34 años la ha consumido el último año, cuando la media de la UE es del 15,3%. Solo nos supera Italia (21,5%) y Croacia (20,3%).

Según los expertos, el alto consumo de los estupefacientes está favorecido por el bajo precio, que está relacionado directamente con la amplia oferta, ya que la cocaína llega principalmente a Europa desde Sudamérica por los puertos de España, Bélgica y Países Bajos. En 2024, de hecho, España incautó 124 toneladas de cocaína, aproximadamente el 38% de todo lo incautado en la UE.

Principal puerta de entrada

En el caso del hachís/resina de cannabis, España es muchísimo más importante como puerta de entrada [algunos años ha llegado a representar el 80% de lo que entra a Europa], ya que la mayor parte de la resina llega al mercado europeo procedente de Marruecos y entra en la zona comunitaria a través de España, principalmente por los puertos andaluces.

Agentes de la Policía Nacional durante una operación contra el tráfico de cocaína llevada a cabo este agosto en Torremolinos. / MINISTERIO DEL INTERIOR

El hachís, de hecho, lidera el ranking de drogas incautadas con 257 toneladas, según la Estadística Anual sobre Drogas 2025 aportada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y publicada hace pocos días por el Ministerio del Interior. La cifra supone un aumento de 29% respecto a 2024, pero se mantiene en la franja más baja de la serie histórica, lejos de los registros de 2023 (357 toneladas), 2022 (318 toneladas) o 2021 (672 toneladas).

658.000 pastillas de éxtasis

El estudio suma a esta cifra las aprehensiones de 875.000 plantas de cannabis, 658.000 pastillas de éxtasis, 679 kilos de cristal (una presentación del MDMA) y cantidades menores de otras drogas detectadas en el mercado clandestino como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís.

El informe del CITCO revela una caída del 37% en las incautaciones de cocaína, donde, según el Ministerio de Interior, "la presión policial ha golpeado con fuerza a las redes de narcotráfico a gran escala, especialmente en las rutas marítimas desde el Atlántico". "Este esfuerzo de inteligencia, cooperación policial y prevención ha dado sus frutos con importantes operaciones sobre buques mercantes, lanchas rápidas y contenedores en los puertos españoles. No en vano, España es una referencia internacional en la lucha contra el narcotráfico y se ha convertido en el primer muro de contención de Europa", defienden fuentes de Interior.

Caída del número de detenciones

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no lo ven de igual manera y denuncian que desde la eliminación del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur), un grupo policial compuesto por 150 agentes y que practicó más de 12.000 detenciones hasta septiembre de 2022, "Andalucía ha perdido un 15% de sus detenciones por drogas mientras que el resto de España ganaba un 5,6%".

En un informe elaborado por la AUGC en el que han cruzado la Estadística Anual sobre Drogas, el Balance de Criminalidad y las plantillas reales, la asociación indica que la cocaína aprehendida en Andalucía se ha multiplicado por 2,7 en seis años, lo que supone un incremento porcentual del 108,8% desde 2020, mientras que las detenciones caían un 15%.

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Lo cierto es que las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el tráfico de drogas se siguen repitiendo con asiduidad este mismo verano. La semana pasada, la Guardia Civil detenía en aguas de Huelva a diez integrantes de una organización criminal que la emprendió a tiros contra una patrullera. En el operativo se intervinieron dos narcolanchas y 5.962 kilos de hachís. La semana pasada también, la Policía Nacional intervino 1.410 kilos de cocaína ocultos en una guardería vinculada al histórico clan de los ‘Fanchos’, en A Proba do Caramiñal (A Coruña).