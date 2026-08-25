Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 262.030 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Extinguido el incendio accidental de Brieva (Segovia) que afectó a casi 3.200 hectáreas La Junta ha dado por extinguido el incendio forestal que se declaró el 20 de julio en el término municipal de Brieva (Segovia) y que afectó a casi 3.200 hectáreas, casi mil de ellas de superficie arbolada. Según informa a través de la web Inforcyl, y de la que se hace eco Europa Press, la superficie total arrasada por las llamas es de 3.181 hectáreas, de las que 949,7 son de superficie arbolada; 483,9 de matorral; 841,3 de pasto; 888,1 agrícola, y 18,3 de "otras" características. El incendio se originó el pasado 20 de julio a las 15.29 horas por causas accidentales. Dos horas después se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 y, desde este martes, se ha dado por controlado.

Estabilizado el incendio de Las Tres Villas (Almería) casi 22 horas después de su inicio El incendio forestal declarado el lunes en Las Tres Villas (Almería) ha sido estabilizado a las 14:00 horas de este martes, casi 22 horas después de su inicio, lo que ha permitido desactivar la fase de emergencia del Plan Infoca y autorizar el regreso a sus casas de los 17 vecinos que permanecían afectados por medidas de protección. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en una nota que la Dirección de Extinción ha decretado la estabilización de las llamas. En consecuencia, se ha ordenado el descenso del Plan Infoca de la fase de emergencia (situación operativa 1) a la fase de preemergencia (situación operativa 0).

El incendio forestal de Las Tres Villas (Almería) supera ya las 300 hectáreas afectadas El incendio forestal originado la tarde del lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) y propagado rápidamente hacia la vecina localidad de Nacimiento supera ya las 300 hectáreas de superficie afectada, si bien presenta una evolución favorable tras el trabajo nocturno de los equipos de extinción. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha avanzado este martes que el perímetro calcinado rebasa esa cifra de las 300 hectáreas, aunque ha matizado que será el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) el encargado de ofrecer los detalles finales sobre el daño total una vez que el fuego se dé por estabilizado, controlado y extinguido.

El fuego calcinó 1.232 hectáreas en Navas de San Antonio (Segovia), la mayor parte de ellas arboladas La Junta de Castilla y León ha publicado los datos de perimetración del incendio que afectó a la zona de Navas de San Antonio (Segovia) desde el pasado 8 de agosto, donde han ardido un total de 1.232 hectáreas, la mayor parte de ellas arboladas (671,54). Según datos del parte de incendios forestales de la Junta de Castilla y León publicado a las 19.00 horas de este lunes, en Navas de San Antonio se han calcinado además 138,39 hectáreas de matorral, 283,31 hectáreas de pasto; 108,25 de tipo agrícola y 31,16 hectáreas definidas como "otras".

Los bomberos intentan por sexto día controlar el incendio forestal de Segorbe (Castellón) Medios terrestres han reanudado este martes las labores para intentar controlar el incendio forestal declarado el pasado jueves en Segorbe (Castellón) y que se encuentra estabilizado desde el domingo tras arrasar unas 630 hectáreas. Según Emergencias de la Generalitat, en la zona trabajan esta mañana tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas, dos brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dos brigadas rurales y una unidad especial de bomberos forestales del Consorcio provincial de Castellón.

Evolución favorable del incendio de Las Tres Villas (Almería) tras el trabajo nocturno La evolución del incendio forestal originado este lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) es "favorable" tras las tareas de extinción desarrolladas durante toda la noche, que se han considerado "fructíferas", según ha avanzado este martes el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora. En unas declaraciones sobre el estado de la emergencia, el delegado ha trasladado un mensaje de "prudencia" y "tranquilidad", y ha confirmado que, en principio, no hay previsión de que se vayan a registrar daños en las viviendas de las 17 personas que fueron desalojadas de manera preventiva por el avance del fuego.

Activan el nivel 1 de emergencia por el fuego en Las Tres Villas (Almería) La Junta de Andalucía ha elevado a la fase de emergencia, en situación operativa 1, el Plan Infoca ante la evolución del incendio forestal declarado este lunes en Las Tres Villas (Almería), que ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado a través de sus redes sociales la activación de esta fase de emergencia y ha recomendado a las personas que se encuentren en la zona que cierren puertas y ventanas, que sigan siempre las indicaciones de los operativos de emergencia y que llamen al 112 ante cualquier incidencia. El incendio, originado en el paraje de Doña María (núcleo que junto a Ocaña y Escúllar conforma el municipio de Las Tres Villas), mantiene desplegados a distintos medios aéreos y terrestres.

Un incendio en Las Tres Villas (Almería) corta la vía ferroviaria y afecta a dos trenes Un incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Las Tres Villas (Almería) ha provocado el corte de la circulación ferroviaria entre las estaciones almerienses de Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña, lo que por el momento ha afectado a dos trenes. Según han informado a EFE fuentes de Adif y de Renfe, la interrupción del tráfico ferroviario en este tramo de la línea Almería-Linares-Baeza se ha producido a las 16:45 horas, debido a la proximidad a la infraestructura de este fuego ajeno a la explotación ferroviaria. Hasta el momento hay dos trenes afectados por el corte de la vía, entre ellos se encuentra el Intercity 11671, que cubre el trayecto entre Huércal de Almería (16:06) y Madrid (23:12), el cual ha quedado detenido en Abla (Almería).

Un incendio forestal en Arribes del Duero corta la N-122 y confina una población en Zamora El incendio forestal que se ha declarado este mediodía en Villalcampo (Zamora), en las inmediaciones del parque natural Arribes del Duero, se ha extendido en dirección noreste y ha obligado a cortar las carreteras Nacional 122 y la ZA-324 y a confinar la población de Ricobayo, de algo menos de 150 habitantes. El fuego se ha extendido con rapidez y ha hecho que se haya activado el nivel dos de peligrosidad de incendios, el máximo establecido en el plan Infocal del operativo de extinción de Castilla y León, por la amenaza para poblaciones y bienes, según han informado fuentes de los medios de extinción y del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.