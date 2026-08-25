Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

'El programa de AR'

Ana Rosa tampoco espera a septiembre y se desplazará a Ceuta para comenzar la nueva temporada de su programa en Telecinco

La presentadora del espacio matinal competirá desde el lunes con Susanna Griso y Jesús Cintora y Adela González

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su nuevo curso televisivo con el regreso de Ana Rosa Quintana como principal reclamo para su franja matinal. El próximo lunes, 31 de agosto, el canal de Mediaset pondrá fin a la parrilla estival en la franja matinal para retomar por completo su programación habitual, marcada por el regreso de sus rostros más emblemáticos y un potente foco en la actualidad informativa.

Esto significa, que los espectadores volverán a disfrutar de tres magacines por la mañana y de 'El precio justo', pues durante los meses de julio y agosto, 'El programa de AR' se despidió de la parrilla para dar más espacio a 'La mirada crítica', de Ana Terradillos, y 'Vamos a ver', de Patricia Pardo.

Ana Rosa Quintana, quien volverá a ponerse al frente de su programa, arrancará la temporada número 22 con un especial en directo desde Ceuta. De este modo, la cadena vuelve a volcarse con la cobertura de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, un escenario al que la presentadora ya se desplazó temporalmente a comienzos de agosto para informar a pie de calle, interrumpiendo sus vacaciones.

Esta vuelta el lunes coincide además con el regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público', tal y como adelnatmos en exclusiva en YOTELE. Así, ambas presentadoras y espacios se adelantan al mes de septiembre para arrancar el curso televisivo trepidante que estará marcado por la convocatoria de Elecciones Generales, Autonómicas y municipales.

Noticias relacionadas

Así queda la mañana en Telecinco a partir del 31 de agosto

  • 8:00 horas. La mirada crítica con Ana Terradillos
  • 09:00 horas. El programa de Ana Rosa
  • 12:15 Vamos a ver con Patricia Pardo
  • 13:30 El precio justo con Carlos Sobera.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents