Un tren de tormentas provoca reventones y rachas de viento de hasta 150 kilómetros en Valencia

Tras una ponentà histórica que dejó este miércoles temperaturas superiores a los 44 grados y las mínimas más altas desde que existen registros en muchas localidades valencianas, la situación meteorológica dio este jueves un vuelco radical en la Comunidad Valenciana. En apenas 24 horas, el calor extremo dio paso a una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con lluvias -en algunos puntos de carácter torrencial-, tormentas acompañadas de granizo y un viento huracanado de una violencia inusual, que llegó a alcanzar rachas de hasta 155 kilómetros por hora.

Ese era el escenario que había anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y así fue. En su previsión, el organismo meteorológico advertía de un cambio brusco del tiempo por el "paso de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica, acompañada de la entrada de una masa polar fresca".

El contraste entre el aire extremadamente cálido acumulado durante la histórica jornada del miércoles y la irrupción de esa masa de aire más frío disparó la inestabilidad y favoreció el desarrollo de tormentas intensas, especialmente en una franja de la provincia de Valencia que se extendió desde el límite con Albacete hasta el área metropolitana de València, atravesando las comarcas centrales.

Más de un centenar de incidencias

Desde primera hora, varios núcleos tormentosos fueron recorriendo la Comunidad Valenciana y dejaron a su paso lluvias de intensidad torrencial, fuertes granizadas y numerosas incidencias. Sin embargo, el gran protagonista fue el viento. Los reventones asociados a las tormentas provocaron rachas extraordinarias que, según las estaciones de Avamet, alcanzaron los 155 kilómetros por hora en Alberic, una intensidad excepcional que multiplicó los daños en numerosos municipios. Además, la tormenta eléctrica causó seis conatos de incendio en Tavernes de la Valldigna, Borriol, Siete Aguas, Llíber, Altura y Alcúdia de Veo.

Al cierre de esta edición, el balance reflejaba 120 incidencias por desperfectos de diversa consideración, especialmente en la comarca de la Ribera. En Alzira, el viento arrancó parte de la cubierta de la iglesia arciprestal de Santa Catalina, mientras que en Cullera un bañista resultó herido en la playa del Racó tras ser golpeado en la cabeza por una sombrilla desplazada por el vendaval.

El viento arrancó parte de la cubierta de la iglesia arciprestal de Santa Catalina, en Alzira. / Agustí Perales Iborra

El episodio golpeó con especial fuerza a Carcaixent, donde se registraron rachas de hasta 142 kilómetros por hora acompañadas de lluvias torrenciales. La caída de árboles y el desprendimiento de objetos provocaron numerosas afecciones en calles y zonas ajardinadas, obligando a cortar el tráfico en varios puntos del municipio. También Alberic quedó seriamente afectado por el vendaval. Las rachas superiores a los 150 kilómetros por hora provocaron la caída de numerosos árboles y daños en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas como el parque de la Glorieta.

La tormenta dejó igualmente importantes desperfectos en Algemesí, donde las rachas alcanzaron los 113 kilómetros por hora y se registraron intensidades de lluvias torrenciales. El Ayuntamiento mantuvo durante la tarde el llamamiento a la prudencia ante la previsión de que continuaran activos los núcleos tormentosos.

Playas vacías en Valencia

El episodio meteorológico también tuvo impacto sobre las infraestructuras de transporte. La caída de un árbol sobre la vía entre Alzira y La Pobla Llarga obligó a detener temporalmente la circulación de trenes en este tramo de la línea C2 de Cercanías de València, que une la capital con Xàtiva y la Costera. El corte también provocó retrasos en los servicios de media y larga distancia que operan hacia Alicante.

El viento provocó la caida de un árbol en Alzira. / Agustí Perales Iborra

En Valencia, a pesar de las temperaturas por encima de los 30 grados que se registraron durante las primeras horas del día, el aviso naranja por fuerte vientos y tormentas vació las playas del Cabanyal, la Malva-rosa y la Patacona. Las fuertes rachas de viento que trajo consigo el tren de tormentas obligaron a izar la bandera roja en los arenales de la capital por motivos de seguridad. Eso hizo que muchos vecinos optaran por abandonar las playas antes del cierre preventivo de los arenales, dejando una estampa inusual para esta época del año.

En el Perellonet, las rachas superiores a los 100 kilómetros por hora inquietaron a los vecinos, al ver cómo una palmera se desplomaba contra varios edificios, causando importantes daños en sus fachadas. «Han sido tres minutos brutales. Pensamos que era un tornado», aseguraba un vecino a este diario.

Lluvia, viento y calor

Los datos recopilados por la Aemet, hasta las 18.00 horas reflejan la magnitud del episodio vivido en la Comunidad Valenciana. A pesar del brusco cambio de tiempo, el calor todavía se dejó sentir con intensidad en algunas zonas durante las primeras horas del día. En Miramar alcanzaron los 40,4 grados, convirtiéndose en la cuarta temperatura más alta de España, mientras que Pego registró 39,5 grados y Sagunt 39,1, el décimo registro más elevado del país. También se rozaron los 39 grados en Carcaixent (38,6) y Xàtiva (38,5), en una jornada marcada por el fuerte contraste entre el calor residual y la irrupción de las tormentas.

Caida d euna palmera en el Perellonet por el viento, este jueves. / Germán Caballero

La violencia del episodio quedó patente tanto en el viento como en las precipitaciones. Carcaixent registró una racha de 104 kilómetros por hora, la segunda más intensa de España, mientras que Polinyà de Xúquer alcanzó los 94 kilómetros por hora, el cuarto mayor registro nacional. A ello se sumaron los 72 km/h de Xàtiva y los 68 km/h de Villena.

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En cuanto a las lluvias, Polinyà de Xúquer acumuló 36.7 litros por metro cuadrado, el mayor registro del país hasta las 16.00 horas, seguida de Xàtiva, con 33 litros, y Fontanars dels Alforins, con 28,6 litros, unos datos que sitúan a la Comunidad Valenciana entre las zonas más castigadas por las tormentas durante la jornada.

Fuente: Levante - EMV