La ruta de mercadillos que arrasa en Instagram: de Portonovo a Valença en busca de loza, bolsos, ropa y manteles

Una cesta trenzada. Un bolso de colores. Un vestido ligero para el verano. Jarras de cerámica, platos con forma de hojas y frutas, copas de cristal, manteles estampados y collares de cuentas. El nuevo objeto de deseo de Instagram no está necesariamente en una tienda de diseño: puede estar en un puesto de feria al otro lado de la Raia.

Los mercadillos del sur de Galicia y, sobre todo, del norte de Portugal se han convertido este verano en uno de esos planes que se guardan en Instagram para el próximo fin de semana. Los vídeos siguen casi siempre el mismo ritual: llegada a primera hora, paseo entre puestos, selección de los mejores hallazgos y primeros planos de las compras que cabrán después en el maletero.

El fenómeno tiene especialmente dos nombres portugueses: Valença do Minho y Vila Nova de Cerveira. Un rastreo reciente de publicaciones realizado por un agregador de contenidos sociales muestra reels dedicados a Valença con más de medio millón de visualizaciones y otros sobre Cerveira por encima de las 250.000, cifras que sirven como termómetro del interés que están despertando estas rutas.

Y los vídeos analizados ayudan a entender el motivo. La cestería es una de las grandes protagonistas: capazos, bolsos de palma, cestas para casa y piezas trenzadas aparecen una y otra vez ante la cámara. En uno de los reels de Valença se llega a presentar como «nuestro favorito». Le siguen la loza y la cerámica portuguesa, desde vajillas y fuentes de colores hasta jarras, cuencos o piezas decorativas.

También funciona especialmente bien todo lo relacionado con la mesa y la casa: manteles resinados, individuales, servilletas, cristalería, textiles bordados y pequeñas piezas de decoración. Y, junto a ellos, la moda: vestidos estampados, chaquetas, prendas de algodón, bolsos acolchados, bisutería y complementos.

No es casualidad que Valença aparezca continuamente en estas recomendaciones. El propio municipio describe su feria de los miércoles como uno de los mercados históricos y emblemáticos de Portugal, con alrededor de 210 puntos de venta. La mayor oferta corresponde a ropa y textiles para el hogar, seguidos de calzado y loza, además de bolsos, marroquinería, bisutería, artesanía, muebles, decoración y alimentación.

Una liga similar en Cerveira

Su Câmara Municipal cifra la feria en alrededor de 250 vendedores distribuidos sobre unos 18.000 metros cuadrados y señala expresamente que atrae a compradores tanto de las grandes ciudades del norte portugués como de Galicia.

Textil, artesanía, decoración, calzado, ropa, menaje, fruta o flores forman parte de una oferta que convierte el mercado en una pequeña excursión de día completo.

El mercado también se muda a la playa

En la parte gallega, la tendencia adquiere un aspecto algo diferente. Panxón y Portonovo combinan las compras con el decorado del verano.

El Beach Market de las Dunas de Gaifar, en Panxón, reúne esta temporada a más de 36 comercios con moda, complementos, joyería, decoración, hogar, artesanía, bolsos y antigüedades.

En Portonovo, el mercado estival transforma el paseo en un pequeño poblado comercial de inspiración marinera. La edición de 2026 está anunciada con entre 80 y 100 casetas de artesanía, bisutería, decoración, moda, complementos y textil, abiertas prácticamente durante todo el día y hasta la medianoche.

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Ahí está buena parte del secreto del boom. El mercadillo ya no se presenta únicamente como un lugar donde comprar barato, sino como un plan. Hay que madrugar, recorrerlo, encontrar «el puesto», parar a comer y regresar con algo que después vuelve a aparecer en Instagram. Lo que durante décadas fue una excursión habitual entre Galicia y el Alto Minho encuentra ahora una nueva generación de 'influencers' en el móvil.