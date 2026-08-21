De compras
La ruta de mercadillos que arrasa en Instagram: de Portonovo a Valença en busca de loza, bolsos, ropa y manteles
Los reels convierten las ferias del sur de Galicia y el norte de Portugal en una escapada de compras: cestería, cerámica, cristalería, textiles para el hogar, bisutería y moda llenan vídeos que llevan a cientos de miles de usuarios hasta Valença, Cerveira, Panxón o Sanxenxo
Una cesta trenzada. Un bolso de colores. Un vestido ligero para el verano. Jarras de cerámica, platos con forma de hojas y frutas, copas de cristal, manteles estampados y collares de cuentas. El nuevo objeto de deseo de Instagram no está necesariamente en una tienda de diseño: puede estar en un puesto de feria al otro lado de la Raia.
Los mercadillos del sur de Galicia y, sobre todo, del norte de Portugal se han convertido este verano en uno de esos planes que se guardan en Instagram para el próximo fin de semana. Los vídeos siguen casi siempre el mismo ritual: llegada a primera hora, paseo entre puestos, selección de los mejores hallazgos y primeros planos de las compras que cabrán después en el maletero.
El fenómeno tiene especialmente dos nombres portugueses: Valença do Minho y Vila Nova de Cerveira. Un rastreo reciente de publicaciones realizado por un agregador de contenidos sociales muestra reels dedicados a Valença con más de medio millón de visualizaciones y otros sobre Cerveira por encima de las 250.000, cifras que sirven como termómetro del interés que están despertando estas rutas.
Y los vídeos analizados ayudan a entender el motivo. La cestería es una de las grandes protagonistas: capazos, bolsos de palma, cestas para casa y piezas trenzadas aparecen una y otra vez ante la cámara. En uno de los reels de Valença se llega a presentar como «nuestro favorito». Le siguen la loza y la cerámica portuguesa, desde vajillas y fuentes de colores hasta jarras, cuencos o piezas decorativas.
También funciona especialmente bien todo lo relacionado con la mesa y la casa: manteles resinados, individuales, servilletas, cristalería, textiles bordados y pequeñas piezas de decoración. Y, junto a ellos, la moda: vestidos estampados, chaquetas, prendas de algodón, bolsos acolchados, bisutería y complementos.
No es casualidad que Valença aparezca continuamente en estas recomendaciones. El propio municipio describe su feria de los miércoles como uno de los mercados históricos y emblemáticos de Portugal, con alrededor de 210 puntos de venta. La mayor oferta corresponde a ropa y textiles para el hogar, seguidos de calzado y loza, además de bolsos, marroquinería, bisutería, artesanía, muebles, decoración y alimentación.
Una liga similar en Cerveira
Su Câmara Municipal cifra la feria en alrededor de 250 vendedores distribuidos sobre unos 18.000 metros cuadrados y señala expresamente que atrae a compradores tanto de las grandes ciudades del norte portugués como de Galicia.
Textil, artesanía, decoración, calzado, ropa, menaje, fruta o flores forman parte de una oferta que convierte el mercado en una pequeña excursión de día completo.
El mercado también se muda a la playa
En la parte gallega, la tendencia adquiere un aspecto algo diferente. Panxón y Portonovo combinan las compras con el decorado del verano.
El Beach Market de las Dunas de Gaifar, en Panxón, reúne esta temporada a más de 36 comercios con moda, complementos, joyería, decoración, hogar, artesanía, bolsos y antigüedades.
En Portonovo, el mercado estival transforma el paseo en un pequeño poblado comercial de inspiración marinera. La edición de 2026 está anunciada con entre 80 y 100 casetas de artesanía, bisutería, decoración, moda, complementos y textil, abiertas prácticamente durante todo el día y hasta la medianoche.
Ahí está buena parte del secreto del boom. El mercadillo ya no se presenta únicamente como un lugar donde comprar barato, sino como un plan. Hay que madrugar, recorrerlo, encontrar «el puesto», parar a comer y regresar con algo que después vuelve a aparecer en Instagram. Lo que durante décadas fue una excursión habitual entre Galicia y el Alto Minho encuentra ahora una nueva generación de 'influencers' en el móvil.
Los mercadillos con más tirón y cuándo visitarlos
- Portonovo Market (Sanxenxo). Mercado estival del paseo de Portonovo. En 2026 está programado del 29 de junio al 13 de septiembre, todos los días, con horario aproximado de 11.00 a 00.00 horas y entre 80 y 100 casetas. No debe confundirse con el mercadillo ambulante tradicional de Portonovo, que se celebra los lunes y jueves de 9.00 a 14.00 horas junto a Baltar.
- Beach Market de Panxón (Nigrán). En las Dunas de Gaifar. La edición de 2026 se celebra los domingos 5, 12, 19 y 26 de julio y 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, de 11.00 a 21.00 horas. A fecha de 20 de agosto todavía quedan, por tanto, las jornadas del 23 y 30 de agosto.
- Feira Semanal de Valença.Todos los miércoles en la zona de la Avenida Sá Carneiro/Largo da Feira. El reglamento municipal fija para la temporada de verano una franja de 8.00 a 21.00 horas y en invierno de 8.00 a 18.00 horas. La Câmara mantiene en 2026 el miércoles como día habitual de mercado.
- Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira.Todos los sábados en Praça da Galiza. El reglamento municipal de 2025 establece horario de verano de 6.30 a 21.00 horas, aunque las ventas terminan a las 20.00, y de invierno de 7.30 a 20.00 horas, con ventas hasta las 19.00. Es una de las grandes referencias de esta ruta y reúne alrededor de 250 vendedores.
- Feira Semanal de Caminha.Todos los miércoles, en el Largo da Feira. El Ayuntamiento la presenta como una feria de gran atractivo para residentes y turistas por su mezcla de loza, tejidos, ropa, calzado, mantelería, artesanía, pan, quesos y embutidos. La información turística municipal no establece una franja horaria cerrada para la feria semanal; la actividad se concentra fundamentalmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.
- Feira Quinzenal de Ponte de Lima. Una de las ferias con mayor peso histórico de Portugal y una buena prolongación de la ruta. Se celebra un lunes sí y otro no, por la mañana y hasta primeras horas de la tarde. En lo que queda de 2026 las fechas son 24 de agosto; 21 de septiembre; 5 y 19 de octubre; 2, 16 y 30 de noviembre; y 14 y 28 de diciembre.
- Feira Semanal de Barcelos. Para quienes quieran alargar el recorrido hacia el sur, es otra de las grandes ferias del norte portugués. Se celebra todos los jueves en Campo da República. De abril a octubre funciona de 5.00 a 20.00 horas y de noviembre a marzo de 5.30 a 19.30 horas. El tirón en agosto es tal que este año el municipio ha reforzado el transporte público y los aparcamientos periféricos específicamente por la elevada afluencia de visitantes de los jueves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los comuneros que plantan agua en el monte
- Hasta 15.000 euros para que los jóvenes compren o construyan su casa en el rural gallego: requisitos y cómo pedir la ayuda
- Negarse a soplar sale muy caro: multa de 2.700 euros y 2,5 años sin poder conducir a una mujer de Bueu que eludió completar la prueba de alcoholemia
- Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
- Bomberos forestales de Galicia denuncian la precariedad del avituallamiento en incendios
- Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
- Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a un menor de 8 años natural de Bilbao
- Esprint final para el examen teórico de coche