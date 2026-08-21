Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado dos investigaciones que han permitido desarticular dos organizaciones dedicadas presuntamente al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península, actuaciones que se han saldado con la detención de cinco personas.

Los investigados utilizaban embarcaciones de pequeño tamaño para trasladar clandestinamente a migrantes desde Ceuta, poniendo en riesgo su seguridad y llegando a exigir hasta 9.000 euros por viaje, ha detallado la Policía en una nota de prensa.

Una de las investigaciones permitió detectar la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción (Cádiz) y que trasladaba embarcaciones de pequeño calado desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma para recoger a personas en situación irregular y trasladarlas posteriormente hasta la península.

Las pesquisas se iniciaron tras la localización de una embarcación tipo "lancha rápida o casco" encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta.

La inspección permitió determinar que podría haber sido utilizada recientemente para este tipo de actividad, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad. La embarcación, sin embargo, no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular procedentes del asalto masivo a nado y ofrecerles su traslado desde Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación. Para ello, la organización utilizaba vehículos de apoyo con los que realizaba los desplazamientos de manera discreta, tratando de evitar las zonas de vigilancia policial.

Una vez que la embarcación llegaba desde la península, se procedía al embarque y al inicio de la travesía marítima hacia territorio peninsular, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los migrantes.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero. Los pilotos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para realizar maniobras evasivas y sortear los controles policiales.

Esta actuación culminó con la detención de cuatro personas, dos de ellas en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción.

Asimismo los agentes incautaron una embarcación tipo "lancha rápida o casco" utilizada para la comisión de los hechos investigados.

Personas hacinadas durante horas en una embarcación pequeña

En una segunda investigación, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima realizada el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete ocupantes fueron interceptados alrededor de las 04,00 horas en una zona de playa conocida como El Burgo, en La Línea de la Concepción, después de haber permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta.

Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, obteniendo un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Los pasajeros, hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, sin medidas de seguridad, quedaron a la deriva en el Estrecho de Gibraltar. En la investigación se constató que no contaban con chalecos salvavidas y había una carencia de medios adecuados de señalización y salvamento, además de que algunos de los migrantes tenían con poca o nula capacidad para nadar.

El viaje se realizó íntegramente durante la noche, permaneciendo los pasajeros aproximadamente cinco horas en el mar y recorriendo cerca de 40 kilómetros en aguas abiertas desde Ceuta hasta la costa peninsular.

Según las manifestaciones de los testigos, durante el trayecto se registró una intensa niebla que dificultaba la navegación y reducía considerablemente las posibilidades de ser localizados por otras embarcaciones en caso de emergencia. Las condiciones meteorológicas, el estado de la embarcación y la ausencia de medios de seguridad incrementaron notablemente el peligro durante la travesía.

Además, los pasajeros tuvieron que soportar el frío provocado por las ropas mojadas y la entrada de agua y oleaje en la embarcación.

Por estos hechos, el detenido fue enviado a prisión provisional, presuntamente por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, investigándose igualmente la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad.

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Ambas investigaciones se han desarrollado con la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes.

Fuente: El Periódico